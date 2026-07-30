Aujourd’hui, nous franchissons une étape symbolique : nous sommes désormais 1 000 à suivre et à faire vivre cette aventure sur Substack.

Pour ceux qui me rejoignent ou qui découvrent mon travail via mes récents articles, je voulais prendre un instant pour poser les bases de ce que nous construisons ensemble ici.

Qui je suis et quelle est la démarche

Je suis statisticien. Ma formation, mon métier et ma passion consistent à analyser, décortiquer et faire parler les données.

Lorsque j’ai lancé la chaîne et le projet Décoder l’éco, puis écrit mes livres, mon objectif a toujours été limpide : expliquer ce que révèlent réellement les données officielles.

Ici, vous ne trouverez :

Ni éditorialisme creux,

Ni opinions partisanes,

Ni théories spéculatives.

L’originalité de ce travail repose sur un principe simple : peser dans le débat public uniquement avec des chiffres vérifiables, des sources institutionnelles et une rigueur méthodologique irréprochable. Face au bruit médiatique et à la communication politique, les données brutes restent le meilleur rempart.

De l’économie vers la santé

« Mais il n’est pas médecin ! » Voilà une phrase qui m’a souvent accompagné ces dernières années. Elle est parfaitement juste. Elle explique d’ailleurs très bien pourquoi mon regard n’est pas biaisé par la théorie médicale académique, ni par le prisme déformant du praticien (un biais que l’on retrouve dans chaque profession) : le médecin observe des malades, là où le statisticien observe l’ensemble de la population.

Revenons un peu en arrière. En 2009, je démarre ma carrière de statisticien : analyse de données, visualisation, écriture et publications. C’est à ce moment qu’éclate la crise de la dette en France, dans le sillage de la crise des subprimes aux États-Unis. Je découvre alors l’incroyable légèreté médiatique et politique sur ce sujet. L’économie racontée dans les journaux spécialisés permet peut-être de gérer des placements individuels, mais elle passe totalement à côté de la compréhension de la macroéconomie. Pire : les citoyens sont accusés de tous les maux économiques — par leur consommation ou leur épargne —, sans que jamais ne soient désignés les véritables responsables : la spéculation des banques d’investissement et le cadre légal qui les protège.

C’est là que naît Décoder l’éco. Au départ, le projet se résume à des diaporamas commentés et des articles publiés sur AgoraVox. Aucune pression d’écriture : je publie uniquement quand j’ai une analyse solide à partager, quitte à rester silencieux pendant plusieurs mois.

Chaque article ou vidéo enregistre rapidement des milliers de vues. Les échanges qui en découlent sont infiniment plus riches que les discussions avec la dizaine de collègues qui se contentaient d’une écoute polie à la pause café, en attendant de revenir aux sujets habituels : le dernier match de football ou les rumeurs de promotions et de mutations dans l’administration.

Puis est arrivée la crise sanitaire de 2020. Nous étions alors en pleine crise des Gilets Jaunes et du débat sur la réforme des retraites — deux enjeux économiques majeurs sur fond de captation des richesses par les fonds de pension américains —, soudainement balayés du débat public. Plus marquant encore : des moyens financiers colossaux ont été engagés par l’État sous le slogan « quoi qu’il en coûte », ce qui m’a inspiré un premier article dès février 2020 : « L’arnaque du coronavirus, qui va payer ? » (une question dont nous mesurons tous la réponse aujourd’hui).

Lorsque le confinement et la privation totale de liberté ont été décidés, j’ai immédiatement publié une vidéo : « Le danger caché du coronavirus : la stratégie du choc ». La vidéo est devenue virale, avant d’être censurée, puis réhabilitée et shadowbannie. À partir du moment où le mot d’ordre « Nous sommes en guerre » a été prononcé, je suis entré en guerre méthodologique. En parallèle de mon poste de cadre supérieur, j’ai travaillé tous les soirs, tous les week-ends et durant mes vacances pour analyser chaque semaine les données officielles de la crise.

C’est là que le virage vers la santé s’est opéré. J’y ai découvert que nombre de certitudes présentées comme « démontrées » par la médecine moderne relèvent très souvent de dogmes non étayés par les chiffres globaux. Je ne suis pas médecin, je ne donne aucun conseil médical, et au vu de ce que révèlent les données de santé publique, je m’en félicite chaque jour : je serai totalement incapable de suivre les “recommandations” du Ministère de la Santé (permettant d'arrondir très largement son chiffre d'affaire annuel), le dirai ouvertement et me ferai virer dans les plus brefs délais.

Dix ans de gratuité et le choix du don

Pendant plus de dix ans, notamment durant toute la période Covid et les crises qui ont suivi, j’ai tout produit et diffusé en accès 100 % gratuit et sans publicité.

Il ne s’agissait pas d’une démarche commerciale. Pour aller au bout de cette logique de désintéressement et d’utilité publique, j’ai même choisi de reverser l’intégralité des bénéfices de mes livres à des associations, notamment celles qui viennent en aide aux victimes d’effets secondaires vaccinaux.

Mon unique moteur a toujours été de mettre la statistique au service du citoyen pour éclairer ses choix.

Le prix de la vérité et le virage Substack

Mais la réalité m’a rattrapé. J’ai découvert à mes dépens qu’exercer une critique méthodique et factuelle des institutions est totalement incompatible avec le déroulement d’une carrière professionnelle classique.

Entre les freins mis à ma carrière et les procédures judiciaires qu’il a fallu affronter, la réalité comptable est sans appel : mes travaux de recherche et de vulgarisation m’ont, pour l’instant, coûté infiniment plus cher qu’ils ne m’ont rapporté. À titre d’exemple, les abonnements payants actuels ne permettent pas encore de couvrir l’intégralité de mes frais d’avocat pour l’année 2026.

C’est précisément pour cette raison que je me suis lancé sur Substack : pour bâtir une réelle autonomie de parole et de financement. Sans dépendre d’un employeur, d’une subvention ou du bon vouloir d’un algorithme (pour vous donner un ordre d'idée, ma chaîne YouTube de 75 000 abonnés, désormais monétisée rapporte quelques dizaines d'euros par mois, sachant qu'une minute de vidéo me demande environ une heure de travail).

Faire de vous des citoyens armés face à la manipulation

Mon objectif ultime n’est pas seulement de publier des analyses : c’est de vous transmettre des clés. Je veux que chacun comprenne comment fonctionnent les statistiques, sache où aller chercher les données brutes et apprenne à les lire.

En soutenant ce projet, vous financez un travail d’information et d’éducation populaire. L’idée est que vous puissiez, de votre côté, intervenir dans les débats de famille, de société ou de travail de manière infiniment mieux armée et factuelle.

Pour 8 € par mois — ou 80 € par an (ce qui équivaut à deux mois gratuits) —, vous permettez à ce travail de recherche de rester accessible au plus grand nombre. J'essaye de maintenir un rythme de 2 articles par semaine, ce qui représente un soutien de moins de 1€ par article.

En devenant abonné payant, vous accédez à quelques avantages exclusifs :

1. Un chat direct et personnalisé : Un espace d’échange où vous pouvez me proposer des bases de données ou des sujets précis à explorer sous l’angle statistique.

2. Des coulisses et fragments d’articles exclusifs : Des analyses plus personnelles, des carnets de bord, ainsi que des éléments d’enquête trop sensibles pour être publiés en clair sans m’exposer juridiquement.

Mais surtout, au-delà de ces contreparties, votre abonnement est un soutien direct à l’information du grand public et à la liberté de parole.

Faites grandir la communauté grâce au parrainage

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Et maintenant ?

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Pierre Chaillot / Décoder l’éco