2025 est terminée. Pour la première fois depuis 1945, la France compte plus de morts que de naissances : 651 000 décès contre 645 000 naissances (INSEE, janvier 2026). Solde naturel négatif. Population qui stagne.

On nous avait vendu la fin du monde en 2020 : « Nous sommes en guerre ». Où est la trace de cette guerre dans les chiffres ? Nulle part… sauf peut-être ailleurs.

lien vers la vidéo :

1. Les décès : où est l’hécatombe 2020 ?

On nous a répété pendant cinq ans que 2020 était « l’année la plus meurtrière depuis la guerre ». Regardez le nombre brut de décès par an : oui, 2020 est haut.

Mais attendez deux secondes. La population française a augmenté de 5 millions depuis 2010. Et elle a vieilli. Beaucoup.

Corrigeons l’effet taille + vieillissement avec le taux de mortalité standardisé (Eurostat, base population et structure d’âge 2020). Résultat ?

2020 devient une des années les moins mortelles de l’histoire récente. 2025 ? Juste la suite logique : les baby-boomers (nés 1945–1975) arrivent en force aux âges où l’on meurt. Les démographes le prédisent depuis 30 ans. Pas de surprise. Pas de virus tueur planétaire. Juste du vieillissement.

Preuve par les centenaires (INSEE) :

Où est le massacre de 2020 dans cette belle progression ? Il est invisible. Parce qu’il n’a pas eu lieu à l’échelle annoncée.

2. Le vrai pic de 2020 : confinement + Rivotril

Oui, il y a eu un pic mars–avril 2020. Mais regardez quand il tombe : pile pendant le confinement strict français.

En Allemagne (recommandations seulement) : quasi rien au même moment.



En Europe : surmortalité réelle seulement dans 9 pays sur 27… ceux qui ont confiné le plus fort.

La raison du pic en France ? Le 28 mars 2020 : décret autorisant le Rivotril injectable en EHPAD pour « dyspnée COVID ».

Produit anti-épileptique qui, en dose élevée, provoque une dépression respiratoire fatale.

Ventes Assurance Maladie : explosion exactement pendant les deux confinements. Corrélation parfaite avec la surmortalité EHPAD.

Deuxième vague fin 2020 : deuxième décret, deuxième pic. Témoignages, vidéos France Info… tout est public. Silence radio depuis.

3. Depuis 2021 : les rappels font plus mal que le virus

Regardez la surmortalité standardisée par âge depuis 2019 (Eurostat).

Pour les plus âgés : d’abord les deux pics Rivotril, puis des pics réguliers, parfaitement alignés sur les campagnes de rappel. Chaque dose = son lot de baby-boomers en moins.

Depuis la fin des rappels massifs en 2023 : chute nette de la mortalité chez les vieux. Les piqûres automnales covid-grippe font encore un petit pic, mais rien à voir avec le succès passé.

Conclusion : plus on vaccine les vieux pour les protéger, plus ils meurent. Les données ne mentent pas.

Pour les jeunes (18–39 ans), c’est pire.

Aucun pic en 2020. Normal : pas de Rivotril pour eux.

Mais dès la vaccination massive (début 2021) : explosion. Elle reste anormalement élevée depuis. Aucune explication officielle. Mystère classé « sans suite ».

Les jeunes meurent plus, l’espérance de vie augmente quand même, tout le monde ferme les yeux.

Pour rappel : les droits d’auteur de mes deux livres continuent d’aller au Revav, à Verity France, à AAVIC team, et à Oùestmoncycle?.

Autant d’associations qui aident les victimes de la vaccination.

Parce qu’au-delà des statistiques, il y a des gens qui souffrent et des familles brisées.

4. Les naissances : le vrai drame 2025

L’effondrement est pur et simple.

Regardez ce graphique des naissances mois par mois en France.

Cycle régulier historique avec une légère baisse de fond et une saisonnalité très marquée.

En vert, la tendance des dernières années.

Et puis en juillet 2021 arrive la vaccination de masse des jeunes.

9 mois plus tard, en avril 2022 : un plongeon brutal, niveaux historiquement bas.

Le cycle est pulvérisé, il n’y a même plus de saisonnalité, et ça reste effondré en 2023, 2024 et 2025.

La jeunesse est en partie stérilisée, en timing parfait avec la piqûre de masse.

Les explications officielles ? Peur de l’inflation, Ukraine, écoanxiété…

Fun fact : les vaches vaccinées massivement contre divers virus ont aussi des soucis de fécondité.

Et l’écoanxiété bovine, on en parle ?

Conclusion

Voilà pour le vrai bilan 2025 :

Des boomers qui passent en série, ce qui était prévu.

Des jeunes stérilisés en silence, ça ne l’était pas.

Et un grand silence médiatique sur les causes réelles.

Mais on n’a pas fini de se battre.

Merci à tous et à bientôt.