Ce mois-ci, mon enquête fait la une du magazine Alternatif Bien-Être. Nous y explorons comment Bill Gates est passé du statut de magnat de la tech à celui d’architecte en chef de la politique sanitaire mondiale. À travers sa fondation et ses alliances (comme Gavi), il pèse aujourd’hui sur la santé de milliards d’individus.

Le constat :

Savez-vous que la Fondation Gates a distribué plus de 100 milliards de dollars entre 2000 et 2025, pendant que la fortune personnelle du milliardaire repassait elle aussi la barre des 100 milliards ? Plus il donne, plus il s’enrichit. Ce système pose une question fondamentale : s’agit-il d’altruisme ou d’un outil d’optimisation fiscale et d’influence politique ?

De l’échec cuisant des programmes agricoles en Afrique (AGRA) où la faim a augmenté de 30 % dans les pays ciblés, jusqu’à l’omniprésence du “pass” et de l’identité numérique (Trust Stamp, ID2020), un même fil conducteur apparaît : organiser, mesurer et standardiser le vivant.

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