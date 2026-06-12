De retour sur la côte ouest des États-Unis seize ans après mon premier voyage, le choc est autant visuel que statistique. Loin des récits médiatiques standardisés, la réalité de l'Amérique d'aujourd'hui se lit dans le visage de ses parcs d'attractions, la mutation linguistique de sa force de travail et la modification anatomique des corps populaires par l'industrie agroalimentaire. Analyse de terrain d'un statisticien qui décode la mécanique de l'exploitation moderne.

Seize ans après, me voici de retour sur la côte ouest des États-Unis. L'occasion idéale de mesurer le changement. Entre-temps, le pays a traversé deux mandats d’Obama, le premier passage de Trump, les années Biden, et le retour de Trump au pouvoir. Quatre bascules politiques majeures qui ont profondément redessiné le paysage social américain.

Mais en seize ans, mon propre regard a forcément changé lui aussi. Lors de notre premier voyage, nous étions venus à deux. Aujourd'hui, nous sommes cinq. À l'époque, il ne nous serait jamais venu à l'idée d'inclure des parcs d'attractions comme Disney dans notre itinéraire. Mais avec des enfants, tout se négocie. Et c'est précisément dans ces temples de la consommation de masse que le statisticien de terrain que je suis a pris sa première claque de réalité.

Le nouveau visage linguistique de l'Amérique

Il y a seize ans, je n'avais aucun souvenir de cela : aujourd'hui, dans le secteur des services, de l'hôtellerie à la restauration des parcs, TOUS les employés parlent exclusivement espagnol entre eux. Lorsqu'ils s'adressent aux clients, c'est dans un anglais très particulier, parfois difficile à saisir. La situation est devenue telle que mon épouse choisit parfois de leur parler directement en espagnol (alors qu'elle maîtrise parfaitement l'anglais au demeurant) et qui s'avère finalement plus fluide ici que l'anglais pour se faire comprendre au quotidien.

Ce constat visuel et auditif n'est pas qu'une impression de voyageur. C'est une réalité mathématique implacable.

Les chiffres du stat : En 2008, lors de mon premier séjour, les Hispaniques représentaient environ 15 % de la population américaine. Aujourd'hui, selon les données du US Census Bureau, ils représentent près de 20 % de la population nationale (soit environ 65 millions de personnes). En Californie, la bascule est encore plus spectaculaire : la population hispanique a officiellement dépassé la population blanche non hispanique pour devenir le premier groupe démographique de l'État, atteignant désormais plus de 40 % des habitants.

L'obésité : la maladie du pauvre et le poison du sirop de maïs

Un autre constat visuel s'impose avec une force brutale au milieu de la foule : le fléau de l’obésité semble avoir encore gagné une ampleur phénoménale. Elle frappe désormais de plein fouet cette population latino. Loin d’être le signe d’un enrichissement ou d'une opulence, c’est le marqueur infaillible d’une précarité économique profonde.

En tant que statisticien, ce lien direct entre pauvreté et surpoids ne m'est pas inconnu. En France déjà, la géographie de la corpulence calque fidèlement celle des revenus. Pour avoir vécu dans l’ouest de la France et dans le Nord-Pas-de-Calais, la différence entre ces deux territoires saute aux yeux. Il suffit de prendre le métro à Lille ou de se promener dans le centre-ville d'Angers pour se rendre compte que la part de personnes en surpoids n'a strictement rien à voir. Une divergence entièrement corrélée aux écarts de taux de pauvreté de ces deux régions.

Les chiffres du stat : En France, l'analyse des données de la DREES et de l'Inserm montre que la prévalence de l'obésité varie du simple au double selon les revenus et la géographie. Le Nord-Pas-de-Calais affiche un taux d'obésité pour adultes qui dépasse les 22 %, tandis que les régions des Pays de la Loire ou de la Bretagne se maintiennent aux alentours de 14 %.

Toutefois, le surpoids "classique" que l'on observe chez nous en France n’a rien de commun avec ce que l'on endure ici. En France, on croise plutôt des personnes que l'on qualifie volontiers "d'épaisses". Tout le monde en connaît. On associe intuitivement cet état physiologique au fait de manger "trop", au sens d’un simple excès de calories. Nombre de ces personnes sont d'ailleurs actives, manuelles, parfois sportives, et semblent en excellente santé générale.

L’obésité courante aux États-Unis n’est pas du tout du même acabit. Elle est anatomiquement et métaboliquement différente. Les corps touchés ne donnent pas l'impression d'une "épaisseur" naturelle ou harmonieuse, mais portent de véritables excroissances adipeuses, des sortes de "bouées" flasques suspendues au tronc, aux bras et aux jambes. Ce n'est plus de la réserve calorique, c'est une déformation pathologique visible des tissus.

Le responsable de ce désastre a un nom : le sucre, et plus précisément le sirop de maïs à haute teneur en fructose (High-Fructose Corn Syrup ou HFCS), le carburant low-cost par excellence de l'industrie agroalimentaire américaine. Ici, tout est atrocement, anormalement sucré. Le simple Coca-Cola local en devient presque imbuvable tant il est chargé, et la nourriture industrielle de base subit le même traitement. Ce sucre omniprésent, ultra-transformé et chimiquement modifié, ne fait pas juste grossir : il court-circuite la satiété, sature le foie et détruit les réponses d'insuline.

Les chiffres du stat : Les données épidémiologiques du CDC (Centers for Disease Control and Prevention) sont sans appel. Aux États-Unis, la prévalence de l'obésité chez les adultes hispaniques dépasse désormais les 45 % à l'échelle nationale (contre environ 41 % pour la population blanche non hispanique). Dans la quasi-totalité des États américains, la barre critique des 35 % à 40 % de la population adulte latino en état d'obésité a été franchie. Prévalence de l'obésité chez les adultes hispaniques par État (Source : CDC). Source : CDC

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