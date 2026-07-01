Voilà maintenant un mois que nous sillonnons l'Ouest américain. Seize ans après notre premier grand voyage sur ce continent, nous sommes revenus avec un projet bien précis : faire découvrir à nos enfants l'immensité de ces paysages et la proximité d'une faune incroyablement préservée et accessible.

Pour quiconque a l’habitude des grilles de lecture européennes, le premier réflexe est souvent d'associer les États-Unis à l'image d'Épinal du capitalisme débridé, destructeur de l'environnement, incarné par le bétonnage de New York ou les embouteillages dantesques de Los Angeles. Pourtant, la réalité géographique et historique de ce pays impose un tout autre constat

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Le paradoxe des espaces vides et la sanctuarisation de la nature

Les États-Unis sont, avant tout, un territoire gigantesque dont l'Ouest offre le visage d'une nature restée sauvage. Pour donner une échelle statistique à nos esprits français, l'immensité américaine représente **plus de 15 fois la surface de la France**. Mais la véritable surprise réside dans la gestion de cet espace. Loin d'être un désert de bitume artificialisé, une part monumentale de cette surface est strictement protégée.

Il est de bon ton en Europe de donner des leçons d'écologie au monde entier. C’est pourtant oublier un fait historique majeur : **les États-Unis sont le tout premier pays au monde à avoir arraché d'immenses parties de son territoire à la logique mercantile et à l'artificialisation en inventant le concept des Parcs Nationaux** (Yosemite, Yellowstone, Zion...). Ce modèle de préservation, que nous observons aujourd'hui en famille, montre qu'au cœur même du pays de l'initiative privée, l'État fédéral a su imposer une sanctuarisation lourde du patrimoine naturel.

Après avoir détaillé dans mes précédents billets des aspects logistiques cruciaux et souvent méconnus — comme la garantie légale d'accès à l'hygiène publique ou l'obligation de climatisation de certains espaces publics —, je vous propose de nous arrêter sur un rouage économique fondamental, garant d'une des facettes indispensables de la liberté de mouvement : **le réseau routier**.

Le temple de l'individualisme... sans barrière de péage

C’est l'un des chocs culturels les plus profonds pour un conducteur français. En France, l'autoroute est synonyme de racket institutionnalisé : tous les 50 ou 100 kilomètres, une barrière de péage vous rappelle que la liberté de vous déplacer à haute vitesse a un coût commercial direct, géré par des concessionnaires privés qui captent une rente insolente.

Aux États-Unis, au royaume du libéralisme et de la tarification des services, **le réseau des autoroutes interétatiques (*Interstates*) est GRATUIT**.

Vous pouvez aligner des milliers de kilomètres à travers des déserts, enjamber des chaînes de montagnes et relier des océans sans jamais sortir votre carte bancaire à une barrière de péage. Le voyageur ne paie que son carburant — qui reste, par ailleurs, considérablement moins cher qu'en Europe.

Comment un système aussi capitalistique peut-il offrir à ses citoyens une infrastructure aussi monumentale de manière totalement gratuite en accès libre ? C’est ici qu’il faut sortir l'arsenal statistique et analyser l'envers des budgets publics.

L'Arsenal Statistique : Qui paie quoi ?

Pour comprendre l'anomalie de la gratuité américaine, il faut observer l'ingénierie financière des infrastructures. Contrairement à la France, qui a choisi de concéder la gestion (et les bénéfices) de ses grands axes à des groupes privés (Vinci, Eiffage, Sanef), les États-Unis trouvent le moyen de traiter la route comme une infrastructure régalienne de sécurité et de commerce.

L'administration fédérale des autoroutes (*Federal Highway Administration* - FHWA) pilote le réseau, mais le financement repose sur un modèle dual très strict :

1. L'État Fédéral (environ 20% des d'épenses) : Il intervient via le *Highway Trust Fund* (HTF). Ce fonds, créé en 1956 sous Eisenhower, est exclusivement alimenté par des taxes sur le carburant (fixées à 18,4 cents par gallon d'essence et 24,4 cents pour le diesel, des niveaux inchangés depuis 1993). L'argent collecté est redistribué aux États pour la construction et la rénovation lourde.

2. Les États Locaux (environ 80% des dépenses) : Ce sont les véritables gestionnaires de la route. Ils complètent le budget par leurs propres taxes locales sur l'essence, les immatriculations et leur budget général.

​Le modèle économique de la route en chiffres :

​Le Financement Initial : En France, il est mixte (impôts et emprunts d'État). Aux USA, il a été porté à 90% par le budget fédéral et 10% par les États locaux dès la loi de 1956.

​La Maintenance & la Gestion : En France, elle est abandonnée à des sociétés privées concessionnaires qui captent une rente privée. Aux USA, elle reste sous le contrôle des budgets publics des États locaux et de la FHWA (Régie publique).

​L'Accès pour l'Usager : En France, il est payant (péage kilométrique direct à forte marge). Aux USA, il est intégralement gratuit et inclus comme une infrastructure de base pour la nation.

​La Fiscalité sur le Carburant : Elle est massive en France (TICPE + TVA représentant près de 60% du prix à la pompe). Elle reste modérée aux USA via des taxes fixes fédérales et étatiques.

En clair, le contribuable américain paie son infrastructure à la pompe et par ses impôts locaux, mais l'usage de la route reste un droit universel inaliénable. Le modèle français, lui, fait payer deux fois le citoyen : par une fiscalité étouffante sur le carburant d'un côté, et par un péage commercial de l'autre.

Le revers de la médaille : La fracture territoriale de la qualité

En tant que statisticien, le terrain offre une démonstration immédiate des limites de la décentralisation américaine. Puisque la maintenance dépend à près de 80% des finances et de la gestion de chaque État local, la qualité de la route devient le reflet exact de la santé politique et financière de la région traversée.

Pendant notre périple d’un mois, les contrastes ont été saisissants :

L'Utah (Le modèle de rigueur) : Dès que l'on passe la frontière de cet État, le bitume se transforme en un billard parfait. Les marquages au sol sont impeccables, les aires de repos propres et fonctionnelles, les zones de travaux hautement sécurisées. La gestion budgétaire de l'Utah privilégie l'entretien préventif, ce qui offre un réseau d'une qualité remarquable.

La Californie et le Nevada (Le déclin matériel) : Le contraste est brutal. En Californie, malgré un PIB digne d'une superpuissance mondiale, le réseau routier souffre d'un sous-investissement chronique. Les *Interstates* y sont constellées de nids-de-poule, de raccords de fortune en béton et de vagues de bitume déformées par la chaleur. La priorité politique y a manifestement été donnée à d'autres postes budgétaires.

"Adopt a Highway" : Le choc de la contribution volontaire

Au-delà des grands budgets fédéraux, notre périple nous a confrontés à une autre réalité très concrète. Le long des routes, et notamment à proximité des parcs nationaux, nous avons croisé de nombreux panneaux officiels portant la mention **« Adopt a Highway »** (Adoptez une autoroute). Très souvent, ces panneaux affichent fièrement le nom de donateurs privés, d'entreprises locales ou d'associations qui financent volontairement l'entretien et le nettoyage d'une section de la route.

Pour un esprit français, c'est un choc culturel absolu. Nous sommes structurellement habitués à ce que l'État centralisé vienne nous prélever obligatoirement à la source pour gérer le moindre service public. Aux États-Unis, le comportement de participation volontaire pour le bien de toute la communauté est profondément ancré.

Ce constat m'évoque immédiatement une expérience vécue. Lors de ma tournée européenne de conférences à la sortie de mon livre, j'ai pu mesurer à quel point cette différence culturelle face à la "gratuité" façonnait nos comportements :

En France : Les associations qui me recevaient avaient parfois un mal fou à boucler leur budget pour payer la réservation de la salle, le matériel de sonorisation ou mes simples frais de déplacement. Pourtant, les salles étaient pleines, avec une centaine de personnes en moyenne. Comme je n'ai jamais demandé de cachet pour mes interventions, cette gratuité affichée semblait totalement déresponsabiliser l'auditeur français. On consomme l'événement associatif comme un dû, sans penser à sa survie matérielle.

En Belgique et en Suisse : Le logiciel mental est radicalement inversé. Dès lors qu'une gratuité est proposée, chaque participant présent se sent intimement investi du devoir d'apporter sa contribution volontaire (via une boîte de dons ou un achat de soutien) pour faire vivre l'initiative. Ils savent que la liberté et l'indépendance ont un coût matériel que la communauté doit porter collectivement.

Un grand merci à nos voisins (et un message à nos lecteurs français)

Cette distorsion culturelle de la responsabilité individuelle ne s'arrête pas aux salles de conférence. En analysant à la loupe les statistiques financières de ce Substack, je constate le même phénomène : les abonnés payants belges et suisses sont largement surreprésentés par rapport à notre lectorat global.

Je profite de ce billet pour tous les remercier chaleureusement. Grâce à leur contribution volontaire, ils maintiennent à flot un travail d'analyse statistique exigeant.

Chers lecteurs français, il est temps d'ouvrir les yeux : ce Substack n'est pas un service public reconnu ou subventionné par l'État français (et pour cause, nous sommes à des années-lumière de la ligne de propagande des médias de grand chemin).

Pour que ce travail subsiste, pour que les médias alternatifs et les associations indépendantes qui nous sont réellement utiles continuent d'exister, l'État ne viendra pas vous prélever. C'est à chacun d'entre nous de sortir du confort passif de la gratuité apparente. Faire vivre ces espaces de liberté est une responsabilité individuelle et un acte d'engagement éclairé.

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Prenez soin de vous, et à très vite pour le Volume 7.