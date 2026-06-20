En quittant le tumulte de Los Angeles pour s’enfoncer vers les grands parcs nationaux de l’Ouest, le voyageur est frappé par une évidence cartographique. Nevada, Colorado, Arizona, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, San Diego... Partout, la géographie administrative de cette superpuissance s'écrit en espagnol.

​Pour le public européen, habitué à plaquer sa propre grille de lecture sur l'immigration contemporaine, l'omniprésence de la communauté hispanique dans l'Ouest américain est perçue comme une « vague migratoire » récente qui viendrait bousculer l'identité d'un pays historiquement anglo-saxon. C'est une erreur historique et statistique monumentale.

​L'espagnol n'arrive pas aux États-Unis : il y a toujours été.

​Pour rétablir la réalité brute des faits, il faut rappeler une date clé : 1848. Jusqu’à cette période historiquement très récente, l’intégralité de ces territoires n’appartenait pas aux États-Unis, mais au Mexique, ancienne colonie espagnole. À la suite de la guerre américano-mexicaine (1846–1848), conclue par le traité de Guadalupe Hidalgo signé le 2 février 1848, le Mexique a été contraint de céder plus de 55 % de son territoire aux États-Unis (la Cession mexicaine).

​Du jour au lendemain, des dizaines de milliers de Mexicains ne se sont pas déplacés : c’est la frontière qui a bougé sur eux.

​Le modèle hispanique : du pragmatisme d'Empire au mythe du métissage

Pour mesurer la trajectoire démographique de l’Ouest américain, il faut d’abord comprendre la stratégie initiale de la Couronne d’Espagne dans le Nouveau Monde. À l’origine, l’Espagne a envoyé une population composée de soldats, d’administrateurs et de missionnaires quasi exclusivement masculins. Pour stabiliser les territoires et asseoir leur domination, les colons espagnols ont massivement épousé des femmes autochtones, ciblant en priorité les filles de notables et de l’aristocratie locale (comme la noblesse aztèque ou inca) afin de légitimer leur pouvoir par alliance.

​Attention cependant à ne pas idéaliser ce modèle : il ne s’agissait pas d’un projet égalitaire. Cette mixité s’est inscrite dans un système de castes extrêmement rigide et inégalitaire (le régime des Castas). Ce système codifiait juridiquement la place de chacun selon son degré de sang espagnol : les privilèges politiques et économiques restaient le monopole strict des Blancs (Espagnols nés en Europe ou en Amérique), tandis que les métis étaient relégués à des statuts subalternes. La célébration du métissage total et égalitaire comme identité nationale est un phénomène beaucoup plus récent, forgé après l’indépendance et surtout au XXe siècle pour unifier le Mexique moderne.

​Pourtant, malgré sa violence et sa hiérarchie, cette approche espagnole a permis une fusion biologique et culturelle irréversible. Aujourd’hui, cette dynamique historique a triomphé des grilles de lecture coloniales : une écrasante majorité de la population mexicaine (plus de 80 %) se définit comme mestizo (métisse).

​Cette approche fait de la colonisation espagnole une exception anthropologique notable dans l'histoire universelle. Si l'on compare ce modèle aux autres grands empires coloniaux européens, la logique de fusion était totalement absente :

​En Afrique subsaharienne : Les colonies européennes (françaises ou britanniques) correspondaient la plupart du temps à une poignée de fonctionnaires, de militaires et d'administrateurs chargés de la gestion des ressources. Cette présence démographique européenne est restée statistiquement insignifiante à l'échelle des pays, sans volonté de mixité.

​Le cas de l'Algérie : Même dans une colonie de peuplement comme l'Algérie, le système reposait sur une séparation juridique stricte. Les citoyens français n'avaient pas du tout le même statut que les indigènes, bloquant toute velléité de métissage institutionnel ou d'assimilation par le mariage.

​L'exception d'Afrique du Sud : Autre colonie à forte présence européenne, mais dont la trajectoire a poussé la logique de séparation à son paroxysme politique à travers un système tristement célèbre : l'Apartheid. Ici, la loi interdisait et criminalisait structurellement le moindre rapprochement biologique entre les communautés.

​Le modèle anglo-saxon : la ségrégation et la « règle de la goutte de sang »

​Côté anglo-saxon, la logique puritaine et protestante a fonctionné à l'inverse. Les colons anglais sont arrivés en vagues familiales constituées, avec l'ambition de recréer une Europe miniature, étanche et isolée du monde autochtone. Les populations locales n'avaient pas vocation à être intégrées ou assimilées, mais à être repoussées, parquées ou éliminées. Le métissage n'était pas seulement découragé, il était juridiquement réprimé.

​C'est ici qu'est née la célèbre doctrine de la « goutte de sang » (one-drop rule) : il suffisait d'avoir un seul ancêtre non-blanc (afro-américain ou amérindien), même lointain, pour être classé administrativement comme non-blanc et exclu de la citoyenneté supérieure.

​Cette obsession de la pureté du sang a été gravée dans les lois interdisant les mariages interraciaux (Anti-miscegenation laws). Loin d'être un vestige du Moyen Âge, il a fallu attendre un arrêt historique de la Cour suprême américaine (Loving v. Virginia) en 1967 pour que ces lois raciales soient déclarées inconstitutionnelles au niveau fédéral. Dans les faits, certains États comme l'Alabama n'ont officiellement retiré l'interdiction du mariage interracial de leur Constitution locale qu'en l'an 2000.

​Par conséquent, les flux démographiques actuels depuis le Mexique vers la Californie ou le Texas n'ont strictement rien de comparable avec l'immigration africaine ou asiatique en Europe. Ce ne sont pas des populations exogènes qui s'implantent sur une terra incognita ; ce sont, sur le plan anthropologique, les descendants directs du modèle métisse qui reviennent sur des territoires qui ont partagé leur histoire profonde, face à un modèle anglo-saxon obsédé par des frontières étanches.

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