​Il y a un impensé colonial ou une profonde paresse géographique qui embrume le débat public européen dès que le thermomètre s’affole. Chaque été, lors des vagues de chaleur, la France feint de découvrir un phénomène inédit, s'enlisant dans des discours lénifiants sur le changement climatique pour justifier son impréparation matérielle. Pourtant, il suffit de traverser l'Atlantique pour remettre la géographie à l’endroit : les États-Unis sont, structurellement, un pays du Sud.

​On l’oublie trop souvent, mais Paris est située à la latitude de Québec. À l’exception notable de Seattle, à l’extrême nord-ouest, l’immense majorité du territoire américain s’étend sur des parallèles bien plus méridionaux que les nôtres. New York partage la latitude de Madrid ou du sud de l’Italie. Los Angeles, Dallas ou Atlanta oscillent à la hauteur du Maroc ou de l'Afrique du Nord. Autrement dit : aux États-Unis, il fait chaud, de manière constante, historique et écrasante. En ce mois de juin, le thermomètre y dépasse quotidiennement les 35°C et franchit régulièrement la barre des 40°C. La vie s’arrête-t-elle pour autant ? Les écoles ferment-elles leurs portes ? L’économie se met-elle en état de choc ? Non. Le pays fonctionne à plein régime parce qu'il a réglé une question d'infrastructure de base par l'ingénierie : la climatisation.

​En observant cette capacité de résilience matérielle, le constat pour la France devient cruel. Face au risque thermique, l'Hexagone n'affiche pas les standards d'une grande puissance moderne, mais accuse les carences infrastructurelles d'un pays en voie de développement.

Le mirage de l'adaptation : de Singapour à la Sun Belt

​Pour un statisticien, la comparaison des taux d’équipement entre les deux rives de l’Atlantique révèle un gouffre matériel. Selon la Residential Energy Consumption Survey (RECS) de l'EIA américaine, plus de 90 % des foyers américains sont équipés d’un système de climatisation, un taux qui culmine entre 96 % et 99 % dans les États du Sud et de la Sun Belt. Là-bas, le contrôle thermique des bâtiments est une norme de construction élémentaire, au même titre que l’accès à l’eau courante ou à l'électricité. En France, les données de l'ADEME montrent que le taux d’équipement des ménages stagne péniblement autour de 25 %. Face à des vagues de chaleur désormais récurrentes, le pays aborde chaque été désarmé, comptant sur l'inertie de vieilles pierres qui, dans quelques coins de campagnes avec 1m d'epaisseur, permettent de résister à tous les aléas météorologiques, mais dans tous les autres cas finissent invariablement par saturer.

​Cette résistance idéologique et matérielle à la climatisation repose sur une profonde méprise : celle de considérer le rafraîchissement de l'air comme un simple caprice de confort bourgeois. L’histoire du développement économique mondial démontre exactement le contraire. Interrogé en 2000 sur l’invention la plus cruciale du XX^e siècle, Lee Kuan Yew, le père fondateur de Singapour, n’avait cité ni Internet, ni l'informatique, mais la climatisation. Il expliquait qu'en installant l'air conditionné dans les bâtiments officiels dès son arrivée au pouvoir, il avait permis à un petit port tropical insalubre de rivaliser en productivité avec les nations des climats tempérés. La climatisation n'est pas un gadget ; c'est un outil de production, le prérequis indispensable pour maintenir l’activité économique, les services publics et les écoles opérationnels lorsque le climat s'enflamme. En refusant cet investissement lourd, la France fait le choix de la paralysie saisonnière.

L’école républicaine face au thermomètre : la rupture du service public

​Ce décrochage infrastructurel trouve son illustration la plus brutale dans le système éducatif. Alors qu'aux États-Unis, le taux global de climatisation des écoles publiques frôle les 80 % — atteignant systématiquement les 100 % dans les États de la Sun Belt —, la France affiche un taux proche du néant. Résultat : dès que le thermomètre franchit les 32°C, la machine républicaine se grippe. Pas plus tard que ces derniers jours, la canicule a contraint de nombreuses académies à ordonner des fermetures massives de classes ou des renvois d'élèves chez eux.

​Pour un pays qui prétend faire de la jeunesse sa priorité, le coût réel de ces fermetures à répétition est abyssal. C’est d'abord du temps d'enseignement définitivement perdu pour les élèves, à une époque de l’année scolaire pourtant cruciale. C’est ensuite une économie entière mise à l’arrêt, des milliers de parents se retrouvant contraints de poser des congés ou de sacrifier leurs journées de travail pour garder leurs enfants à la maison.

​C'est enfin, et surtout, un puissant vecteur d'inégalité sociale. Que vit l’enfant issu d'un milieu favorisé lors de ces épisodes ? Il rentre chez lui dans un pavillon de banlieue ou un appartement des beaux quartiers, souvent rafraîchi, où il peut continuer à étudier et à se reposer dans des conditions optimales. Que vit l’enfant des barres de HLM des centres urbains surchauffés ? Il est renvoyé dans un appartement sans climatisation, sous les toits, exposé à une chaleur étouffante qui sature l'espace. Le service public de qualité a précisément pour mission historique d’égaliser les conditions de départ et de protéger les plus vulnérables. C’est exactement le même principe que celui de la cantine scolaire, conçue pour garantir cinq repas équilibrés par semaine à chaque enfant, indépendamment des revenus de ses parents. Qu’y a-t-il de mieux investi que l'argent public servant à bâtir des infrastructures dignes pour former, nourrir et accompagner la jeunesse ? En abandonnant ses écoles au seul arbitre du thermomètre, l'État abdique sa mission de protection sociale.

Le paradoxe sanitaire : de l’hécatombe de 2003 au "quoi qu’il en coûte"

​L’argument de l’impuissance publique s’effondre définitivement lorsque l’on confronte les priorités budgétaires de l’État à sa propre histoire sanitaire. L’été 2003 reste la pire catastrophe de mortalité brute de l’histoire française contemporaine sur une courte période : en seulement deux semaines, la canicule a provoqué 15 267 décès en excès, fauchant massivement une génération née avant 1914, particulièrement vulnérable et isolée. Depuis 2020, au nom de la protection des aînés et des plus fragiles face à la crise sanitaire, l’État a déployé le « quoi qu'il en coûte » sans ciller, injectant des centaines de milliards d'euros de dette publique, imposant des confinements, un pass sanitaire et un flicage généralisé des citoyens. Pourtant, alors que les analyses de mortalité démontrent des réalités bien différentes entre ces deux crises, une question comptable et morale s’impose : combien, sur ces centaines de milliards, ont été investis pour moderniser les infrastructures face au risque thermique qui revient, lui, de manière parfaitement prévisible chaque été ?

​La réponse se trouve dans l'état matériel de nos institutions de soin et d'hébergement. Malgré les promesses du « Plan Canicule » post-2003, la France a choisi le rationnement technique plutôt que l'équipement. Dans les hôpitaux publics, si les blocs opératoires et la réanimation sont ventilés, les services d'hospitalisation conventionnelle (comme la gériatrie) restent majoritairement dépourvus de rafraîchissement central, affichant un taux d'équipement global inférieur à 30 %. Le personnel soignant y gère l'urgence de manière artisanale, à coups de brumisateurs. Le constat est plus édifiant encore dans les Ehpad : la réglementation n'impose toujours pas la climatisation des chambres individuelles — là où les résidents passent pourtant leurs nuits et s'éteignent par déshydratation. La loi exige simplement « au moins une pièce fraîche » collective par établissement. Le taux de chambres individuelles rafraîchies stagne ainsi à moins de 25 % à l'échelle nationale. Face à un danger quantifiable, la puissance publique française a préféré développer une bureaucratie de la communication — numéros verts, spots télévisés culpabilisants invitant les vieillards à « boire de l'eau » et registres communaux — plutôt que de financer une mise aux normes thermiques élémentaire.

La climatisation diabolisée : quand l’écologisme vire à l’autoflagellation

​Ce renoncement matériel est activement soutenu par un double discours écologiste qui sature l’espace médiatique. Le premier volet de ce discours repose sur une diabolisation systématique de la climatisation, présentée comme un péché environnemental absolu et un intolérable gaspillage d’énergie. On somme le citoyen de s’adapter par la sobriété individuelle, tandis que l’on condamne l’ingénierie thermique au nom de la vertu climatique.

​Mais le second volet révèle une mécanique psychologique bien plus profonde. En refusant le déploiement d’infrastructures de rafraîchissement dans les écoles ou les hôpitaux, cette frange politique se comporte à la manière des mouvements religieux extrémistes adeptes de l’autoflagellation. Dans leur logiciel idéologique, l’être humain est l’unique coupable du réchauffement de la planète, et la souffrance physique devient une forme de rédemption nécessaire. Selon cette logique punitive, puisque l’homme a péché contre la nature, il mérite de subir la chaleur sans artifice de confort. Substituer la pénitence corporelle à la solution technique est le propre des dogmes, non des politiques publiques. En transformant un enjeu d’ingénierie et de santé publique en un tribunal moral où la détresse thermique fait office de châtiment, ce courant ne cherche pas à résoudre le problème : il cherche à punir les coupables.

Conclusion : La bureaucratie du comportement contre l’ingénierie de la réalité

​En fin de compte, le contraste saisissant entre la gestion de la chaleur aux États-Unis et en France met en lumière deux visions radicalement opposées de l’action publique. D’un côté, le pragmatisme américain résout un problème physique par une réponse technique : face à un climat hostile, on déploie des infrastructures de grande puissance pour maintenir l’organisation sociale et économique intacte. De l’autre, la France s’est installée dans une forme de fatalisme bureaucratique. Au lieu d’adapter les structures matérielles du pays aux réalités climatiques, l’État a choisi d’adapter le comportement de ses citoyens à la défaillance de ses structures.

​Cette politique de l’édit comportemental — où l’on ferme les écoles, interrompt le travail et demande aux familles de gérer l’urgence avec des morceaux de carton en guise d’éventails — est la signature anthropologique d’un système qui abdique. C’est le propre des nations en développement que de voir leur activité paralysée par les éléments, faute d’investissements de base.

​Pendant que les flux économiques et logistiques américains traversent les déserts de la Sun Belt par 42°C sans la moindre friction, la France se fige dès que le thermomètre flirte avec les standards de l’Europe du Sud. À force de préférer la communication de crise à l’ingénierie lourde, et les injonctions culpabilisantes aux chantiers de modernisation, la puissance publique française a transformé un enjeu de confort estival en un marqueur brutal de son propre déclassement.

​🔓 Le coin des abonnés : Quand la microéconomie valide la macrohistoire

​Pour conclure ce volume, je voulais partager avec vous une expérience personnelle qui illustre parfaitement cette bascule entre confort individuel et développement économique.