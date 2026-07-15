Nous venons de rentrer en France, pile à temps pour célébrer le 14 juillet. Quelques jours plus tôt, nous étions encore de l’autre côté de l’Atlantique pour assister au 4 juillet, la fête nationale américaine. Le contraste entre ces deux célébrations est un révélateur brutal de la trajectoire politique et sociologique de nos deux nations.

Là-bas, le 4 juillet est une fête profondément populaire, vivante, horizontale. Les familles se réunissent, les barbecues fument dans les parcs, et la communauté s’approprie l’espace public dans une joie collective non feinte (lire le vol.7 de mes chroniques aux States).

En France ? Ce fut le calme plat. Une fête nationale atone, presque invisible. Pire encore : chez moi, sur la côte de Loire-Atlantique, la préfecture a tout simplement décrété l’interdiction des feux d’artifice municipaux sous prétexte de “canicule” et de “risque incendie”.

Le risque incendie dans une baie : Cherchez l’erreur

En tant que statisticien, j’aime évaluer la cohérence des risques. Qu’on m’explique scientifiquement comment un feu d’artifice tiré depuis une plage, au-dessus de l’océan, dans une baie sableuse, présente un risque de départ de feu de forêt majeur. D’autant que ces événements ne sont pas tirés par des enfants turbulents, mais par des municipalités qui emploient des artificiers professionnels hautement qualifiés, sous la surveillance directe des pompiers locaux.

Pour comprendre le ridicule de cette décision bureaucratique, traversons à nouveau l’Atlantique. Fin juin, l’Ouest américain étouffe sous une sécheresse historique. L’Utah vient de subir le Cottonwood Fire, le plus grand incendie actif des États-Unis, qui a ravagé près de 100 000 acres. À Jackson, le niveau d’alerte incendie est classé “extrême” depuis des semaines.

Pourtant, le 4 juillet a bien eu lieu. Les feux d’artifice communaux ont été maintenus. Mieux : les feux d’artifice des particuliers étaient autorisés. Comment ont-ils géré le risque ? Par la responsabilisation. Les autorités locales n’ont pas interdit ; elles ont délimité des zones sécurisées et tondues sur lesquelles les citoyens étaient autorisés à tirer leurs fusées. L’Américain est traité comme un adulte responsable. Le Français, lui, est géré comme un enfant capricieux à qui l’on retire ses jouets.

Cette interdiction n’a rien d’une contrainte technique ou climatique insurmontable. C’est un choix politique. C’est l’écho permanent de cette sentence technocratique prononcée lors des confinements : “La bamboche, c’est terminé.” Un pouvoir qui n’a plus de légitimité démocratique ne sait plus s’exprimer que par l’interdit, pour prouver qu’il existe encore.

La France confinée par la carte : Les chiffres de l’abstention festive

Pour légitimer cette mise sous cloche, la machinerie préfectorale a fonctionné à plein régime à la mi-juillet, s’appuyant sur les cartes de vigilance de Météo-France lors du pic de chaleur. Au plus fort de l’épisode, 37 départements étaient placés en vigilance rouge et 46 en orange. Le jour du 14 juillet, la vigilance rouge était pourtant retombée à 26 départements, et la façade atlantique (Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, Vendée) avait basculé en orange.

Mais la baisse du thermomètre n’a pas fait fléchir la bureaucratie. Au total, sur les 96 départements métropolitains, plus d’une trentaine ont subi des arrêtés préfectoraux annulant ou restreignant drastiquement les festivités :

L’interdiction absolue : Dans des départements comme la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise, le Rhône, le Lot ou la Corrèze, aucun feu d’artifice, public ou privé, n’a été toléré. Même les structures professionnelles comme Disneyland Paris ont dû annuler leur spectacle pyrotechnique.

La restriction par zone : En Loire-Atlantique, en Ille-et-Vilaine, dans le Finistère ou le Morbihan, les tirs ont été interdits dans les zones boisées et dans un rayon de 200 mètres autour. Une règle aveugle qui a englobé les plages et les digues rocheuses. En Charente-Maritime, seuls les feux tirés depuis des barges en mer ont survécu.

La mort des bals populaires : Pour couronner le tout, les préfectures de Paris et de sa petite couronne, mais aussi de grandes métropoles comme Nantes, Dijon ou Montpellier, ont annulé les traditionnels bals des pompiers.

Cette centralisation montre que la préfecture n’évalue plus un risque physique réel (l’eau de l’océan ne brûle pas). Elle gère un risque administratif : pour un préfet nommé par Paris, le coût d’une polémique politique en cas d’incident sous sa juridiction est infiniment plus lourd que le coût démocratique, social et culturel de gâcher la fête nationale de millions de citoyens.

La dépossession du peuple : La destruction méthodique du modèle napoléonien

Pourquoi le maire de ma commune côtière n’a-t-il pas pu décider lui-même de maintenir son feu d’artifice en s’assurant de la sécurité dans sa baie ? Pourquoi est-ce un préfet, installé dans ses bureaux nantais, qui décide pour tout le monde d’un trait de plume ?

La réponse est institutionnelle. Elle réside dans le démantèlement silencieux du découpage territorial français. Historiquement, depuis l’ère napoléonienne, la France reposait sur une trinité simple et lisible :

La Commune : L’échelon de la vie quotidienne. Le maire, élu du peuple, gère la proximité immédiate. Il est accessible, identifiable, et rend des comptes directement à ses administrés. Le Département : La déclinaison locale de l’État. Conçu pour que chaque citoyen puisse atteindre sa préfecture en maximum une journée de cheval. L’État central : Garant de la loi unique, de la sécurité nationale et de l’égalité républicaine sur tout le territoire.

Ce modèle, bien que perfectible, avait le mérite de la clarté démocratique. Mais depuis la seconde moitié du XXe siècle, une élite technocratique a empilé trois nouveaux échelons. Trois couches administratives qui partagent toutes le même point commun : un éloignement total du peuple et un brassage de budgets colossaux.

L’Intercommunalité : Un regroupement de communes au sein duquel les sièges et les postes de direction font l’objet d’arrangements politiques hors-suffrage direct. Elle gère pourtant de gros budgets sur les services publics (eau, transports, déchets).

La Région : Une superstructure gérant des budgets pharaoniques (notamment les aides économiques et les transports régionaux). L’argent prélevé par les impôts y est redistribué à ceux qui savent monter les dossiers requis par l’administration.

L’Europe : Une superstructure dont les fonctionnaires et les élus disposent d’avantages matériels colossaux, totalement déconnectés des réalités des citoyens, et qui ne rendent des comptes qu’aux groupes d’influence et aux lobbies qui y ont légalement pignon sur rue.

Ces trois nouveaux échelons fonctionnent exactement comme le comité d’administration d’une multinationale cotée en bourse. Les dirigeants y gèrent des lignes budgétaires massives et ne rendent de comptes qu’à leurs pairs. Le citoyen n’est plus un électeur dont on sollicite l’avis ; il est un “usager” ou un “collaborateur” d’une machine économique dont il faut neutraliser les velléités d’indépendance.

⭐ La suite de cet article (l’analyse de la dissolution de l’identité nationale par cette élite euro-mondialisée, le lien entre la fin des fêtes populaires et la déconstruction de la mémoire collective, et mon constat sur ce que cette perte de souveraineté locale dit de notre avenir) est réservée aux abonnés payants. Merci de soutenir ce travail d’analyse indépendant.

La dissolution de l’identité nationale : Le choix de l’effacement

L’annulation systématique des fêtes populaires sous des prétextes climatiques ou sanitaires fallacieux n’est pas une simple dérive bureaucratique. C’est la manifestation physique d’une volonté politique profonde, théorisée et exécutée par nos élites dirigeantes : le choix de l’effacement de l’identité nationale.