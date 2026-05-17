Pour comprendre la mécanique des crises modernes, il faut parfois quitter le terrain de l’émotion médiatique et appliquer une méthode simple : comparer les structures. En mettant en miroir l’épidémie d’Hantavirus survenue à Epuyén (Argentine) fin 2018 et l’émergence du Covid-19 début 2020, on réalise que la gestion politique et administrative ne dépend pas de la biologie du virus, mais d’un protocole pré-écrit.

Installez-vous et décodons le script.

Acte I : Le protocole de la mise en scène

Chaque crise a besoin de son décor et de son impulsion initiale. Si la narration officielle nous parle d’événements imprévisibles, l’analyse factuelle montre une répétition méthodologique.

1. Le flou artistique des débuts

À Wuhan, fin 2019, on commence par évoquer une pollution atmosphérique ou des causes environnementales avant de pointer du doigt un marché de fruits de mer et un coronavirus.

Qualité de l’air à Wuhan en 2019 et 2020

source : aqicn

Fin 2018, à Epuyén, le scénario est identique : face aux premiers malades souffrant de fièvres et de vomissements, les autorités locales incriminent d’abord une intoxication alimentaire ou de la leptospirose liée à de l’eau souillée. Dans les deux cas, le tâtonnement initial s’efface soudainement au profit d’un coupable biologique unique.

2. Le théâtre des navires en quarantaine

Pour frapper les esprits et justifier des mesures d’exception, il faut un laboratoire social à ciel ouvert. Ce seront les paquebots.

Janvier 2020 : Le Diamond Princess est immobilisé au large du Japon. Le monde entier suit en direct le décompte des cas à bord d’un navire transformé en boîte de Petri géante.

Fin 2018 : Le scénario avait déjà été testé avec le navire d’expédition MV Hondius. Sous prétexte de risques liés à l’Hantavirus, des navires et des communautés entières subissent des quarantaines strictes contrôlées par les forces de l’ordre.

La mise en scène du confinement n’est pas née en 2020 ; son efficacité psychologique avait déjà été mesurée.

Acte II : Le mirage statistique du Diamond Princess

On nous a répété que le Diamond Princess était la preuve absolue de la dangerosité foudroyante du Covid-19. C’est ici que la rigueur statistique devient notre meilleure arme d’autodéfense intellectuelle.

Faisons un calcul de démographie élémentaire, celui-là même que les modélisateurs de l’Imperial College London ont choisi d’ignorer pour maintenir l’alerte.

Un paquebot de croisière de luxe n’est pas le reflet de la population générale. C’est une pyramide des âges inversée. Sur le Diamond Princess, on compte environ 1 200 passagers âgés de plus de 70 ans, dont une part importante d’octogénaires.

En France, le taux de mortalité standard pour une personne de 75 ans est d’environ 2 % par an. Qu’est-ce que cela signifie ? Dans un groupe de 1 000 personnes de cet âge, 20 meurent chaque année de causes naturelles. Soit un peu moins de 2 décès par mois.

Sur les 1 200 passagers âgés du navire, et sur la période d’observation s’étalant de février à mai 2020 (soit 4 mois), la statistique démographique attendait “naturellement” au moins 8 décès. Et encore, c’est une sous-estimation puisque beaucoup de passagers étaient plus âgés, qu’ils n’étaient pas français et vivaient une situation stressante et propice au fait de tomber malade.

Combien de décès ont été enregistrés et attribués au Covid-19 ? 14 décès.

Mortalité attendue (Causes naturelles) : 📊📊📊📊📊📊📊📊 (8) Mortalité observée (Attribuée Covid) : 📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊 (14)

L’écart qui a servi à terroriser la planète et participer à la justification du confinement de la moitié de l’humanité est de 6 décès supplémentaires sur une population captive et très âgée de 3 700 personnes. C’est ce frémissement, ce simple bruit de fond démographique, qui a été survendu par les médias.

Acte III : La dissolution de la médecine clinique

Comment transforme-t-on 14 décès de personnes très âgées en crise systémique mondiale ? Par un tour de passe-passe technologique : le remplacement de la médecine clinique par la technologie moléculaire.

À Epuyén comme à Wuhan, l’introduction du test RT-PCR change la donne. Le médecin n’examine plus un corps, il cherche une séquence de code. Des études majeures, notamment celles menées par l’IHU de Marseille en 2021 (La Scola, Raoult et al.), ont pourtant démontré les limites biologiques de cet outil (pour rester poli). Il a d’une part été montré qu’au-delà d’un certain nombre de cycles d’amplification (le fameux Ct, généralement situé au-dessus de 30 ou 35), la probabilité de réaliser une “culture virale” (en fait de stresser des cellules de rein de singe vert décongelées avec l’échantillon) est nulle. Mais pire, ce même IHU a montré que plus le CT est bas (c’est-à-dire, plus on “trouve de virus” dans l’échantillon) et moins on est malade !

Le PCR détecte des débris d’ARN, des “morceaux de code”. Personne n’a jamais prouvé que ces morceaux ont un quelconque rapport avec une “infection”. C’est une superstition déguisée en science. Mais pour la bureaucratie sanitaire, un PCR positif équivaut à un malade, et un malade équivaut à une menace. Si un octogénaire s’éteint d’une défaillance cardiaque mais présente une trace d’ARN amplifiée 40 fois, il quitte la catégorie de la mort naturelle pour rejoindre les rangs des statistiques pandémiques.

Acte IV : L'officialisation par le code

Chaque fois qu’une personne entre à l’hôpital, elle est enregistrée. Le nom de la maladie pour laquelle elle est entrée correspond nécessairement à un code présent dans la Codification Internationale des Maladies, la CIM, créée et mise à jour par l’OMS. Nous en sommes à la version 11. En janvier 2020, l’OMS prévoyait déjà la pandémie Covid-19, mais personne ne pouvait compter les hospitalisations Covid-19 puisque le code n’existait pas. Pour la première fois de l’histoire, l’OMS a créé le code d’urgence Covid-19 permettant à tous les hôpitaux d’enregistrer les malades et donc de produire des statistiques.

Chaque année en France plus d’un million de séjours hospitaliers concernent des maladies affectant le système respiratoire. Chacun peut constater que depuis la “pandémie Covid”, ce nombre n’a absolument pas évolué. On constate juste une chute des hospitalisations en 2020 due à la politique sanitaire du “rester chez soi”. Révélant une fois de plus les effets délétères des mesures dites sanitaires : quand on ne soigne pas les gens, il est certain qu’ils survivent moins bien. A partir de 2020, un grand nombre de patients ont été étiquetés Covid-19, puisque le code correspondant a été créé pour l’occasion. Il n’y a pas davantage de malades, mais uniquement un transfert de codage. Cela signifie qu’aucune nouvelle maladie n’est apparue en 2020. Ce sont les mêmes malades que les années précédentes qui sont désormais appelés Covid-19.

Source : ATIH

Si on veut détailler, on peut voir que depuis l’arrivée du code Covid-19, on compte beaucoup moins de pneumonies, de pneumopathies, de grippes, de bronchites, et même les maladies chroniques comme l’asthme ou les bronchopneumopathies chroniques sont désormais appelées Covid ou plutôt Covid-long.

Source : ATIH

Ce résultat statistique est une deuxième manière de prouver qu’aucune maladie n’est apparue et donc que toutes les expériences de laboratoires sont complètement décorrélées de la réalité. Les prétendues propriétés sur SARS-COV-2 ne sont que des spéculations basées sur des raisonnements circulaires.

Les codes hantavirus existent déjà dans la CIM-11. Il suffirait d’inciter les hôpitaux à bien coder le machin pour avoir un déferlement de malades de l’hantavirus dans les hôpitaux. L’idéal serait de rendre le test obligatoire dans les protocoles. Le problème actuel, c’est que personne n’y croît. Tant que l’histoire racontée reste qu’il faut respirer de la crotte de souris pour être malade, il y a peu de chance que la panique prenne.

Acte V : Le grand transfert de responsabilité

Le piège politique se referme toujours de la même manière.

En janvier 2020, Agnès Buzyn assure que « le risque d’importation depuis Wuhan est pratiquement nul ». Le 6 mars 2020, à onze jours du confinement, Emmanuel Macron s’affiche tout sourire au théâtre pour prouver que « la vie continue ».

Mais dès que le politique se met à craindre une saturation (finalement inexistante) des structures hospitalières — éprouvées par des décennies de coupes budgétaires — le récit change de coupable. Ce n’est plus l’exécutif qui a manqué de prévoyance, c’est le citoyen qui est indiscipliné.

À l’automne 2020, pour justifier le couvre-feu et le second confinement, Jean Castex et Emmanuel Macron pointent du doigt « le relâchement des comportements privés » et les fêtes de famille. À l’été 2021, lors de l’introduction du Pass Sanitaire, la rhétorique se radicalise : la restriction des libertés n’est plus une décision politique, c’est la faute des “hésitants” et des “non-vaccinés”, qualifiés par le porte-parole du gouvernement de « dictature de l’irresponsabilité ». La presse de l’époque emboîte le pas, titrant massivement sur la « culpabilisation collective » nécessaire pour faire avancer l’agenda vaccinal.

Conclusion : Sommes-nous infectés par le “Crétinvirus” ?

Cette crise semble s’arrêter aussi vite qu’elle est arrivée. Les experts de plateau de télévision n’ont pas envie de répondre à l’appel des médias qui auraient bien envie de faire du buzz. La peur fait vendre. Il semble toutefois que quasiment personne n’a compris la supercherie totale des tests et des noms de maladies qui vont avec. C’est pourtant grossier. La fiction est particulièrement tenace, même chez ceux appelés “complotistes” qui se sont levés contre les mesures sanitaires et particulièrement la vaccination, mais ne remettent absolument pas en question la fable du virus tueur asymptomatique et de son allié : le test PCR.

Pour bien comprendre ce concept, je propose qu’on fasse plutôt désormais des tests de “crétinitude”. Quand on a le nez qui coule, on va faire son test de crétinitude, nouvelle maladie déclenchée par le Crétinvirus. S’il est positif, le médecin pourra nous dire “C’est parce que vous êtes un crétin. Il n’y a pas de traitement, attendez 15 jours que ça passe. Enfin le rhume hein, parce que le reste…”

Évidemment toute personne avec un test positif devra se confiner (ça nous fera des vacances). Au passage, comme le crétinvirus est extrêmement contagieux, il faudra tester tous les cas contacts. On découvrirait alors l’étendue des dégâts dans la population avec un déferlement de crétins asymptomatiques.

Bon, le problème finira par être le choix. Quand une consultation à l’hôpital pour des maux de ventres de la part d’une personne qui pense qu’elle est multi cas-contact donnera des tests positifs à tous les virus, il faudra décider dans quelle case on la met. Au moins, pas besoin de vérifier pour le crétinvirus, le résultat va de soi.

À épiloguer sur le virus créé en laboratoire, plein de gains de fonctions aux propriétés diaboliques, on oublie l’essentiel : il n’y a pas la moindre trace d’une quelconque pandémie dans les statistiques. La seule chose qui s’est répandue c’est la peur et avec elles des mesures extrêmes qui ont coûté de nombreuses vies. Il est donc grand temps d’arrêter de se focaliser sur des microscopes qui observent des expériences de laboratoires basées sur des molécules de synthèses et des soupes de cellules d’animaux. Dans la vraie vie, celle observable. Il ne se passe rien.

Il n’y a qu’un seul vaccin efficace contre le virus crétinitude : éteindre sa télévision, débrancher les réseaux sociaux et prendre le temps de réfléchir par soi-même.