Certains s’imaginent de bonne foi que la crise du Covid-19 est derrière nous. Le passe sanitaire a été remisé dans les tiroirs, les obligations vaccinales de masse ont reculé, et la frénésie des plateaux de télévision s’est apaisée. C’est une profonde erreur de perspective. Ce que nous avons vécu entre 2020 et 2023 n’était pas une anomalie passagère ou un emballement accidentel, mais la manifestation aiguë, visible et décomplexée d’un système structurel beaucoup plus vaste qui broie nos sociétés depuis des décennies.

Récemment, j’ai eu le privilège d’être l’invité du pasteur Franklin Yebga sur les ondes de la radio 99.7 FM à Yaoundé, au Cameroun. Au cours de cet échange sans langue de bois, nous avons décortiqué un mécanisme de prédation qui dépasse de loin les frontières européennes : la mise sous tutelle progressive de notre santé, de nos corps et de notre souveraineté alimentaire par un même monstre froid : l’industrie chimique et financière, communément appelée « Big Pharma ».

Pour comprendre la nature du combat qui nous attend, il faut lever le nez des seules statistiques de mortalité et regarder les flux de capitaux. Le combat pour la vérité scientifique et le bon sens biologique doit se mener de concert, du Nord au Sud, car les armes utilisées pour coloniser les esprits et les corps sont rigoureusement les mêmes.

L’illusion du marché : Qu’est-ce que “Big Pharma” ?

Pour le grand public, l’industrie pharmaceutique évoque une constellation de laboratoires concurrents — Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Merck, Sanofi — se livrant une guerre commerciale féroce pour inventer les meilleurs remèdes. La réalité mathématique de l’actionnariat mondial pulvérise ce narratif de bande dessinée.

Si vous ouvrez les registres financiers de ces entreprises prétendument rivales, vous découvrez qu’elles appartiennent toutes aux mêmes propriétaires : les méga-fonds de pension et de gestion d’actifs américains, à l’instar de BlackRock, Vanguard et State Street. Ce n’est pas un marché concurrentiel, c’est un cartel unifié.

Ce consortium ne fonctionne pas selon les règles de l’économie de marché classique, où un producteur doit séduire un consommateur libre d’acheter ou de refuser. Big Pharma a sédimenté un modèle économique parfait : le capitalisme de connivence d’État. L’industrie ne vend pas ses produits aux individus ; elle signe des contrats de gré à gré se chiffrant en milliards de doses directement avec les gouvernements, souvent sous le sceau du secret des affaires.

Mieux encore, pour s’assurer une rentabilité hors normes sans le moindre risque, ce secteur bénéficie d’une exception juridique exorbitante et unique au monde : par le jeu des traités et des lois d’urgence, les fabricants de vaccins sont structurellement dégagés de toute responsabilité juridique en cas d’effets indésirables. Si votre machine à laver explose, le fabricant paie. Si une injection de masse provoque des effets délétères, c’est l’État — c’est-à-dire le contribuable — qui indemnise, pendant que le laboratoire empoche les dividendes.

Ce système hors-sol ne tient que par une béquille psychologique : une croyance quasi-religieuse, instillée dans les esprits depuis la fin du XIXe siècle, affirmant que la chimie de synthèse est la seule source de salut pour le vivant.

La destruction de la médecine artisanale et le “tunnel du protocole”

L’intérêt économique d’un tel cartel est antinomique avec la définition même de la santé. D’un point de vue purement comptable, guérir définitivement un patient est un mauvais investissement : c’est perdre un client récurrent. Le profit maximal et perpétuel réside dans deux niches bien précises :

La gestion des maladies chroniques (diabète, hypertension, maladies auto-immunes) que l’on traite à vie sans jamais les résoudre. La médicalisation des gens sains, dont le sommet absolu est la vaccination de 100 % de la population planétaire, répétée à intervalles réguliers.

Pour massifier ses ventes et standardiser ses débouchés, l’industrie a dû méthodiquement tuer la médecine clinique traditionnelle, celle qui reposait sur l’observation empirique, le doute scientifique et la rencontre singulière entre un patient unique et un médecin artisan. Depuis les années 1990, nous assistons à une industrialisation lourde des systèmes de soin par l’introduction des « protocoles ».

Le médecin moderne est progressivement dépossédé de son art : il devient un technicien de saisie. Face à un symptôme, il coche des cases, applique une directive standardisée dictée par les agences sanitaires (elles-mêmes financées par les vagues de subventions des laboratoires) et prescrit la molécule correspondante. S’il dévie du protocole pour adapter le traitement à la réalité biologique de son patient, il est suspendu par ses pairs ou traîné devant les tribunaux. Le protocole protège le médecin de la radiation, mais il protège surtout les parts de marché du cartel.

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