Michel Drezen n’est pas issu du sérail médical. Ancien officier de police judiciaire, il a appliqué les méthodes de l’investigation criminelle aux domaines de la nutrition et de la virologie. Le résultat, consigné dans son ouvrage « En-quête de santé », est une déconstruction méthodique de nos croyances les plus ancrées.

Pendant 25 ans, Michel Drezen a traqué la vérité derrière les témoignages suspects. C’est avec cette même vigilance qu’il a épluché des décennies d’études scientifiques pour comprendre l’origine des maladies de civilisation. Pour lui, le constat est clair : nous vivons dans un système de « déresponsabilisation » où l’on traite les symptômes à vie sans jamais interroger la cause première : notre environnement et notre assiette.

Le sucre : le “principe actif” de notre dégradation

L’enquête commence par une remise en question frontale des recommandations officielles. Pourquoi préconiser 40 à 60 % de glucides alors que la physiologie humaine n’est pas conçue pour une telle charge constante ? L’auteur démontre que cet excès de sucre provoque une glycation non enzymatique des protéines. Ce processus chimique lie les molécules de glucose aux protéines de notre corps, déclenchant un stress oxydatif qui ronge nos tissus, à commencer par l’endothélium vasculaire (la paroi de nos vaisseaux sanguins).

Michel Drezen réhabilite le régime cétogène hypotoxique ou carnivore lipidique. En privilégiant les graisses de qualité (animales, coco, olive) et en évitant les huiles végétales industrielles instables (tournesol, colza), nous permettons à notre organisme de retrouver son équilibre rédox protecteur.

La contagion en question : le poids de l’air

La seconde partie de son investigation bouscule un autre pilier : la virologie. Pourquoi les épidémies respiratoires semblent-elles suivre des vagues saisonnières et géographiques si précises ? En croisant météo et statistiques de mortalité, l’enquêteur met en évidence le phénomène de l’inversion thermique. Par temps froid et anticyclonique, l’air pollué reste bloqué au sol. Ce « smog » (particules fines, métaux, pesticides) devient un poison inhalé massivement. Selon lui, ce n’est pas un virus qui “voyage”, mais une masse d’air toxique qui sature les capacités de régulation des plus fragiles.

La virologie face à ses chimères

Plus troublant encore, l’auteur explore les méthodes d’identification des virus. Il rappelle qu’avant 2007, la science ignorait l’existence des vésicules extracellulaires (exosomes), des particules émises par nos propres cellules qui ressemblent à s’y méprendre à des virus. En l’absence d’isolement pur, la virologie moderne s’appuierait sur des « chimères informatiques » : des génomes reconstruits par des algorithmes à partir de fragments disparates, sans preuve de leur existence biologique unique.

En conclusion, Michel Drezen nous invite à changer de paradigme : et si la santé ne consistait pas à se protéger d’un ennemi extérieur invisible, mais à nettoyer notre environnement et à nourrir correctement nos cellules ?

Pour aller plus loin : L’ouvrage de référence

Livre : En-quête de santé – Nutrition et Virologie : une investigation scientifique Auteur : Michel Drezen Éditeur : Éditions L’Artilleur

Dans cet ouvrage de plus de 400 pages, Michel Drezen détaille chaque point de son enquête avec une rigueur documentaire impressionnante. S’appuyant sur des centaines de références bibliographiques, il propose une synthèse accessible mais sans concession sur les impasses de la médecine allopathique moderne. Un livre indispensable pour quiconque souhaite reprendre la main sur son “locus de contrôle” interne et sa propre vitalité.