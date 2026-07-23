Décoder l'éco - Pierre CHAILLOT

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Discussion à propos de ce post

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Christophe LEFAURE
4d

Magistrale conclusion de la série, et ma préférée. Comme toujours c'est implacable. Le lien avec le massacre des urgences, l'affaiblissement des soins palliatifs, le déficit explosif des fonds de pension lié à l'allongement de la durée de vie, les trafics d'organes et l'explosion des maladies chroniques et de l'autisme fait froid dans le dos en mettant à jour un système global de gestion des faibles du troupeau. Merci encore pour ce travail qui pourrait éclairer le débat s'il y en avait un...

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