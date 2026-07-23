Après la démonstration philosophique du premier volet et l’analyse pharmacologique du second, il reste à affronter la question centrale du choix de société : dans quel engrenage politique la légalisation de la mort administrée nous fait-elle basculer ?

​Présentée comme le sommet de la liberté individuelle et de la compassion envers les malades, la loi sur l’aide active à mourir risque d’enclencher un mécanisme d’ingénierie sociale redoutable : la substitution progressive du devoir de solidarité envers les plus vulnérables par une offre publique de sortie définitive.

​1. La résiliation du contrat social de la vulnérabilité

​Tant que l’euthanasie demeure interdite, l’incapacité d’une société à fournir une place en structure spécialisée, un logement adapté, un accompagnement du handicap ou des soins palliatifs suffisants constitue une faute morale et politique de la collectivité. L’État est comptable de sa carence. La souffrance du faible est une dette que la nation a envers lui.

​L’introduction de la mort administrée opère une bascule juridique et morale invisible :

​ Avant la loi : La détresse d’une personne handicapée, isolée ou pauvre est un problème collectif qu’il faut résoudre par l’effort national.

​Après la loi : La détresse risque de devenir un problème individuel, résoluble par une prestation de service public gratuite, rapide et accessible.

​Dès lors que la mort devient une option légale et médicale, l’absence de réponse matérielle (pénurie de soignants, manque de budgets sociaux) cesse d’être vécue par l’administration comme une injustice à corriger. La mort administrée agit alors comme une soupape de sécurité budgétaire et administrative.

​2. Le précédent canadien : quand l’aide à mourir coexiste avec l’insuffisance des soutiens

​Ce basculement n’est pas une projection théorique : c’est un risque structurel déjà documenté. Au Canada, où l’Aide Médicale à Mourir (AMM) a été élargie par la loi C-7 aux personnes atteintes d’un handicap lourd sans que leur décès ne soit imminent, les chiffres publics révèlent un chevauchement troublant entre recours à l’AMM et besoins non entièrement couverts en matière de soutien :

​ Des besoins sociaux massifs chez les candidats à la mort : Selon les rapports officiels de Santé Canada, 36,6 % des personnes ayant reçu l’AMM en 2023 étaient déclarées comme ayant besoin de services de soutien au handicap (33,8 % en bénéficiaient et 2,8 % en avaient besoin sans en recevoir).

​Le piège de la défaillance publique : Si ces statistiques ne prouvent pas une volonté délibérée de l’État d’éliminer ses malades, elles démontrent une réalité indiscutable : l’aide à mourir s’est installée au cœur d’un système où l’accès aux soutiens sociaux et médicaux demeure inégal et parfois insuffisant. Des affaires tristement célèbres ont révélé le cas de personnes invalides demandant l’AMM faute d’obtenir un logement accessible à leur budget, ou d’anciens combattants handicapés s’étant vu proposer l’aide à mourir alors qu’ils réclamaient un fauteuil roulant adapté.

​La différence de coût entre un acte médical ponctuel et un accompagnement social, médical et humain pouvant s’étendre sur des années est considérable. Dans un système de santé sous contrainte budgétaire, cette asymétrie ne peut être ignorée : elle crée un risque de rationalité comptable, même en l’absence de toute volonté explicite de substituer la mort aux soins.

​3. Le risque de sélection sociale : de “l’avortement préventif” au devoir de s’effacer

​Cette logique d’effacement des plus faibles s’inscrit dans la continuité directe de la gestion du handicap en début de vie.

​En France, avec la généralisation du dépistage prénatal (renforcé par le DPNI), le nombre de naissances d’enfants porteurs de trisomie 21 et la structure du diagnostic prénatal ont profondément évolué. Parmi les grossesses dans lesquelles un diagnostic prénatal de trisomie 21 est confirmé par prélèvement, les données scientifiques et hospitalières font état d’un taux d’IMG d’environ 96 %. Aujourd’hui, seules 450 à 500 naissances d’enfants porteurs de trisomie surviennent chaque année dans notre pays.

​Initialement, le dépistage visait à offrir une liberté de choix. Mais au fil des décennies, cette faculté est devenue une norme sociale pesante. Il y a une quinzaine d’années, j’ai rencontré un couple d’une trentaine d’années confronté directement à cette réalité. Leur enfant est né porteur de trisomie 21 sans qu’aucune anomalie n’ait été décelée lors des échographies. Selon le récit qui m’a été rapporté par les parents, la mère l’a appris brutalement en salle d’accouchement, lorsque la sage-femme lui a déposé le bébé sur le ventre en lâchant un glacial : « Tiens ! Un petit trisomique ! »

​Par la suite, pour l’accompagnement de leur enfant, ce couple s’est heurté à un parcours du combattant : refus d’inscriptions, listes d’attente interminables et rejet des institutions. Derrière les portes fermées, la réponse sous-jacente du corps social était claire : « Vous n’aviez qu’à avorter. »

​Ce rejet s’inscrit dans une pénurie institutionnelle que la collectivité laisse perdurer : comme le documentent régulièrement les rapports de l’IGAS et de la Défenseure des droits, le manque structurel de places en établissements spécialisés (type IME) et en services d’accompagnement contraint des milliers de familles à des délais pouvant atteindre des mois, voire des années selon les territoires et les situations.

​C’est une structure de risque que nous retrouvons aujourd’hui dans le débat sur la fin de vie :

​L’exception compassionnelle : On ouvre une dérogation pour des cas d’une extrême gravité. ​L’élargissement progressif : Les critères s’étendent au nom de l’égalité des droits (de la maladie terminale à certaines situations de handicap, puis à certaines souffrances psychiatriques). ​L’inversion de la charge morale : Le choix de vivre malgré la maladie ou la dépendance devient perçu comme un coût excessif et évitable pour la collectivité.

​4. Don d’organes et utilitarisme : la récupération des corps

​La dérive atteint son sommet lorsque l’euthanasie est couplée aux politiques de prélèvement d’organes (Organ Donation after Euthanasia). Au Canada, le pays est devenu l’un des pionniers mondiaux de cette pratique, où plusieurs centaines de personnes euthanasiées sont devenues des donneurs d’organes ces dernières années.

​Ici, le risque d’un basculement utilitariste apparaît : en associant la fin de vie programmée au don d’organes, cette pratique peut créer une tension morale particulière. La personne vulnérable, dépendante ou isolée peut finir par intérioriser l’idée que, si sa vie est perçue comme ayant moins de valeur sociale, son corps conserve au moins une utilité pour la collectivité. On glisse insidieusement du soin à la récupération.

​5. Conclusion : La politesse du renoncement

​Le véritable danger de la loi sur la fin de vie n’est pas seulement médical ou philosophique : il est civique.

​Le problème n’est pas seulement de savoir si une personne peut vouloir mourir, mais si une société qui ne garantit pas suffisamment les conditions matérielles de la vie peut prétendre offrir une liberté de mourir entièrement libre.

​En prétendant offrir un “droit ultime”, la société se dédouane de son devoir premier : entourer, soigner et protéger ceux qui souffrent. Elle installe un climat où la personne vulnérable finit par se sentir coupable d’exister, perçue comme une charge déraisonnable pour ses proches et pour les finances publiques.

​Une société qui tend poliment la sortie à ses membres les plus fragiles en qualifiant ce renoncement de “progrès sociétal” ne gagne pas en liberté : elle abandonne la fraternité.

Retrouvez tout les articles de cette tétralogie :

1- L'euthanasie en France

2- Loi fin de vie

3- Euthanasie, handicap et don d'organes

4- Quand l'angoisse devient une politique d'Etat

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