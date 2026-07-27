Décoder l'éco - Pierre CHAILLOT

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Discussion à propos de ce post

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Avatar de Marie-Ange Lozes
Marie-Ange Lozes
16h

Excellent article, merci.

Le risque de paralysie consciente pendant une euthanasie, donc avec douleur inconfort majeur et souffrance ressentie puisque des produits sont en train de tuer le corps, n'est pas connu de la majorité des patients mais aussi d'une grande partie de soignants, médecins inclus, aussi je vous remercie encore de l'avoir évoqué.

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1 réponse de Decoder l'éco
Avatar de Christophe LEFAURE
Christophe LEFAURE
19h

Merci Pierre pour cette synthèse très claire. Nul doute qu'elle permettra au conseil constitutionnel (présidé par le formidable Richard Ferrand heureusement blanchi de ses innombrables bévues pestilentielles, qui a succédé au non moins formidable Laurent Fabius auteur de l'immortelle formule "responsable mais pas coupable" et indéfectible soutien d'Al Nostra) de rompre avec ses habitudes de larbin servile blanchisseur des pires trahisons scélérates 😉

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1 réponse de Decoder l'éco
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