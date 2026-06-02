C’est avec une immense tristesse et le cœur lourd que je dois vous annoncer le départ de Christine Cotton. Aujourd’hui, une amie, mais aussi une voix d’un courage exceptionnel, a quitté ce monde. Mes pensées continuent de t’accompagner, Christine.

Pour ceux qui ont suivi notre combat, Christine incarnait la droiture scientifique face au silence assourdissant de presque toute sa profession.

Quand nous nous sommes plongés, chacun de notre côté, dans la lecture des essais de phase 3 de Pfizer fin 2020, une évidence nous a immédiatement sauté aux yeux : les Bonnes Pratiques Cliniques n’étaient absolument pas respectées. Mais là où d’autres se sont tus, Christine a choisi de faire de son métier une arme de vérité. Forte de ses 23 ans d’expérience en tant que biostatisticienne pour les plus grands laboratoires et experte en assurance qualité, elle a décidé de tout répertorier et de tout dénoncer méticuleusement. De cette immense expertise est né son livre, Tous vaccinés, tous protégés ?, véritable chronique d’une catastrophe sanitaire annoncée.

Une démonstration magistrale

L’un des moments forts du partage de nos travaux reste cette présentation magistrale qu’elle a donnée sur ma chaîne, aux côtés de Pierre (connu sous le pseudonyme OpenVaet). Ensemble, en croisant l’expertise réglementaire de Christine et le travail d’orfèvre de Pierre sur les données individuelles des patients obtenues par les procédures FOIA (Freedom of Information Act), ils ont mis en lumière l’ampleur de la manipulation.

Voici les piliers de cette supercherie qu’ils ont méthodiquement démasquée :

1. Le biais majeur du testing (Pas de test, pas de Covid)

L’essai de Pfizer n’a jamais évalué la protection contre la transmission ou les formes graves, mais uniquement la prévention d’un test PCR positif associé à des symptômes légers. Or, la comparaison entre le groupe vaccin et le groupe placebo a été biaisée à la racine :

L’usage des antipyrétiques : Les vaccinés ont massivement consommé des antidouleurs et du Doliprane pour masquer les effets indésirables des premiers jours. En faisant baisser la fièvre (un symptôme clé), ils ne déclenchaient pas la procédure de test PCR au bout de 7 jours.

Un testing asymétrique : Aux États-Unis, les données révèlent que les cliniques testaient beaucoup plus volontiers et fréquemment les patients du groupe placebo que ceux du groupe vacciné.

2. La rupture de l’aveugle

Pour qu’un essai soit rigoureux, les décisions d’exclure des patients doivent se faire en “double aveugle” pour éviter les biais. Pierre et Christine ont démontré que l’équipe chargée de valider les déviations de protocole connaissait le statut des patients. Résultat : 312 patients du groupe vacciné ont été opportunément écartés pour “déviation de protocole” contre seulement 60 dans le groupe placebo. Quand on sait que l’efficacité affichée repose sur un écart de seulement 154 cas (162 contre 8), la suppression de ces patients suffit à elle seule à fabriquer de toutes pièces les fameux “95% d’efficacité”.

3. Les disparitions massives de patients en Argentine

Le site de l’investigateur Fernando Polak en Argentine a concentré à lui seul des anomalies majeures. En analysant la base de données Oracle de l’essai, Pierre a découvert des trous inexplicables dans les numéros de patients qui se suivaient de manière séquentielle. Au total, 301 sujets ont tout simplement été supprimés de la base de données, dont 111 pour le seul site argentin. Plus grave encore, 17 de ces disparitions ont eu lieu le jour même où un volontaire, Augusto Roux, avocat, faisait une péricardite grave après sa dose (un effet secondaire que Pfizer a tenté de requalifier en suspicion de Covid avant de vouloir faire interner le patient).

4. Le “Bait and Switch” (Le produit vendu n’est pas celui testé)

C’est peut-être la révélation la plus vertigineuse : le produit administré à la population mondiale n’est pas celui qui a été testé sur les 44 000 volontaires de l’essai clinique. L’essai a utilisé un procédé de fabrication ultra-pur (Process 1, par PCR) non industrialisable à grande échelle. La production de masse (Process 2) s’est faite avec des cuves de bactéries, entraînant des problèmes majeurs d’intégrité de l’ARN et des impuretés d’endotoxines. Seuls 250 patients dans l’essai ont reçu ce produit industriel ; chez eux, le taux d’effets secondaires a été multiplié par 2,7.

L’héritage d’une lanceuse d’alerte

Comme le disait si bien Christine, dans un essai clinique standard où les autorités font leur travail, de telles déviations auraient rendu l’essai caduc et entraîné des poursuites judiciaires immédiates. Les données sources n’étant pas valides, les résultats ne le sont pas non plus.

Christine Cotton n’a jamais fait aucune concession, avec personne. Elle a sacrifié sa tranquillité et sa santé pour éplucher des milliers de pages de fichiers SAS, de listings de données individuelles, afin de laisser une trace indélébile de cette vérité historique.

Aujourd’hui notre devoir est de faire en sorte que son travail survive et que l’humanité ne se fasse plus jamais avoir.

Merci pour tout, Christine. Tu sais que j’ai toujours admiré ta rigueur et ton immense courage. Celui de dénoncer ce qui est faux et injuste, malgré la puissance adverse, ses nombreux soutiens et le silence assourdissant de presque toute ta profession. Ton œuvre reste, et nous continuerons de la porter.

Mes pensées les plus sincères continuent de t'accompagner, Christine. Repose enfin en paix, loin de la douleur.

L’intégralité des codes sources et des analyses de données présentés par Pierre sont vérifiables sur son Substack (OpenVaet), et l’expertise complète de Christine reste disponible dans son livre.