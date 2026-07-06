Le Substack de Decoder

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genevieve lebouteux
3d

Oui je partage ton enthousiasme pour ce livre, Pierre ! Je l'ai découvert récemment au festival Nexus, il m'a tapé dans l’œil. J'ai rencontré Ingrid Hoffmann sur place et je l'ai félicitée. Ses portraits sont très réussis : dans leur majorité, les yeux des personnes photographiées dégagent de la bonté et de la profondeur. C'est un précieux souvenir sur la période que nous avons traversée (pas terminée non plus...).

Au passage, je te félicite et te remercie pour tes articles sur les USA. Tu t'es trouvé une vocation de (très bon) chroniqueur :-). Tes textes sont intéressants et concrets, appuyés par le vécu et par les chiffres. Je me suis dit que des programmes politiques pourraient s'en inspirer... si le bien-être des populations étaient leur souci...

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