En plein cœur de mon périple américain, une excellente nouvelle me parvient de France. Une nouvelle qui touche directement à la mémoire de nos combats communs.

​La photographe professionnelle parisienne Ingrid Hoffmann vient de publier un ouvrage historique et d’une grande puissance visuelle : « Ils ont dit non » (Éditions Talma Studios).

​Spécialisée depuis trente ans dans le portrait humain, Ingrid a l’habitude de poser son regard sur des instants de vie. Mais à l’automne 2020, face à la dérive médiatique et à l’injustice flagrante subie par les voix dissidentes, elle a décidé de mettre son objectif au service d’une autre cause : immortaliser le regard d’hommes et de femmes qui n'ont qu'un seul point commun : ils ont dit non ! Non à l'histoire racontée par les gouvernements et les médias, non aux pertes de libertés, non aux obligations et non à la censure !

​J’ai eu l’immense privilège de la rencontrer et de faire partie de ses sujets. À travers ce livre composé de 69 portraits, elle offre un visage — au sens propre — à ceux qui ont refusé de plier face au récit unique.

​Mettre un visage sur les chiffres

​Vous connaissez ma démarche : je passe mes journées (enfin, plus souvent mes nuits) les yeux rivés sur mon PC à écrire des programmes, télécharger les bases de données officielles (INSEE, DREES, Santé Publique France), étudier leurs qualités et défauts, t enfin réaliser et analyser les graphiques qui permettent d'en comprendre les résultats. Mon rôle a été de décoder froidement la réalité statistique pour faire face à la peur institutionnelle.

​Le travail d’Ingrid Hoffmann vient magnifiquement compléter cette approche. Là où les données apportent une vérité froide et implacable, son travail de photographe apporte une vérité sensible, humaine et indélébile. Photographier les dissidents, c’était capturer la sincérité de leur engagement.

​Chaque portrait de ce livre est accompagné d’un texte écrit de la main même de la personne photographiée. C’est une archive historique brute, loin de la réécriture politique à laquelle nous assistons aujourd’hui.

​Un hommage à notre communauté

​Si Ingrid m’a fait l’honneur de m’inclure dans cette galerie de portraits, je sais pertinemment que cette place, je la dois au collectif que nous formons. Je ne suis qu'un simple statisticien de province qui fait son travail d'analyse et de partage de ses résultats. Je ne suis personne, je n'ai pas de parti, pas de fortune, je ne viens pas “de la haute”. C’est votre soutien, vos partages et votre exigence de vérité qui ont donné du poids à mes analyses et qui ont fait de Décoder l’éco sur YouTube, Twitter, Facebook et maintenant Substack, un espace de résistance factuelle désormais reconnu. La portée de ce que je montre ne viens que de vos partages et de votre appropriation.

​Le livre d’Ingrid Hoffmann est un magnifique hommage à tous ceux qui, connus ou anonymes, ont un jour choisi de dire “non” pour rester fidèles à la vérité et aux faits. C’est un ouvrage de mémoire essentiel pour que l’histoire n’oublie pas.

​Un immense merci à elle pour son courage artistique, sa sensibilité et sa démarche, et merci à vous de continuer à faire vivre cette indépendance.

​📖 « Ils ont dit non », d’Ingrid Hoffmann (Éditions Talma Studios), est disponible dès à présent en librairie. Un magnifique livre d’art et d’histoire à posséder absolument.

Un avant-goût rien que pour vous

Chers lecteurs, voici en exclusivité un aperçu de ce superbe ouvrage : sa table des matières et quelques portraits, dont celui de notre regrettée Michèle Rivasi, avec qui j’ai eu le privilège de longuement échanger au Parlement européen. Vous retrouverez également dans ce livre le visage de Christine Cotton, qui nous a elle aussi quittés bien trop tôt.

Pour davantage de visibilité, voici mon texte :

Pourquoi j’ai dit NON

Dire « non » n’est pas une posture politique, c’est une exigence professionnelle. En tant que statisticien, ma loyauté va aux données, pas aux institutions. Lorsque la parole officielle s’est mise à tordre les chiffres pour fabriquer du consentement, rester silencieux aurait été une désertion.

J’ai dit « non » à une statistique devenue l’instrument d’une forme de religion scientiste. Cette dérive, qui utilise la science comme un dogme pour interdire la critique, est le poison de notre époque. Pourtant, le contradictoire est l’oxygène de la science comme il est le sang de la démocratie. Sans débat, il n’y a plus de recherche, il n’y a qu’une parole sacrée que l’on ne peut contester sans être mis au ban. S’opposer à l’unanimité de façade, c’est simplement protéger notre droit à la vérité.

Ce choix m’a coûté ma sérénité et de nombreuses nuits blanches. J’ai découvert la violence qu’une administration peut déployer contre celui qui refuse de plier. Pour autant, je n’ai aucune amertume envers ceux qui ont détourné le regard par peur. Je sais aujourd'hui que la pression sociale est une prison invisible et que tout le monde n'a pas les ressources pour en briser les barreaux.

Je ne regrette rien. En rendant aux citoyens la propriété de leurs propres chiffres, je n'ai fait que mon travail. Dire « non », c’était refuser de laisser la statistique devenir un outil de pouvoir. C’était, tout simplement, rester libre.

Chacun son Non !

Quand je dis que notre seul point commun est d’avoir dit non, ce n’est pas une formule facile. Toutes les personnes rassemblées dans ce livre ont des points de vue différents. Nous étions en désaccord avec la pensée unique, mais nous ne sommes pas d’accord non plus sur tous les sujets entre nous ! C’est précisément ce dissensus qui est le garant de notre sincérité.

​J’ai eu la chance de rencontrer et d’échanger avec les trois quarts des personnes portraitisées dans ce livre. Certains sont devenus des amis alors que jamais nos chemins ne se seraient croisés sans cette crise. Je peux témoigner que TOUS ont agi avec sincérité, sans calcul, pour ce qui leur semblait juste et pour le bien commun. Cela ne veut pas dire qu’ils (ou que nous) ayons toujours raison. Cela signifie simplement que notre NON n’était pas une posture, mais un impératif.

​D’ailleurs, nous y avons TOUS perdu des plumes : qu’il s’agisse d’une situation professionnelle confortable, de revenus, d’une reconnaissance académique ou médiatique, aucun d’entre nous n’avait intérêt, pour sa carrière ou sa vie personnelle, à faire ce choix.

​J’espère que l’humanité qui se dégage de ce livre permettra à chacun de comprendre notre démarche, et de dépasser enfin les noms d’oiseaux, les affabulations et les prétendus calculs d’intérêts avec lesquels la presse aux ordres a tenté de nous grimer.