Reconnaître une erreur est un exercice rarement gratifiant. Pourtant, si l’on prétend analyser le réel à partir des chiffres bruts avec rigueur et honnêteté, il faut accepter de remettre son propre travail sur le métier quand les faits l’exigent.

​C’est précisément l’objet de cet article : revenir sur une hypothèse que j’ai moi-même longtemps considérée comme un postulat indiscutable, et vous expliquer comment la confrontation aux données officielles a fait voler en éclats mes propres certitudes. Il s'agit d'un sujet central, presque sacralisé : le concept même de propagation et de contagion épidémique.

​Voici l'histoire d'un biais méthodologique, d'une claque statistique et de ce que les chiffres révèlent réellement une fois qu'on accepte de retirer ses œillères.

1. L’illusion initiale et le piège du « sens commun »

Dans l’esprit humain, les conséquences ont besoin d’une cause connue et comprise. C’est un réflexe intuitif, presque mécanique : s'il y a des épidémies, c'est à cause des pathogènes (notamment les virus). Ces pathogènes se transmettent d’individu à individu, ils doivent nécessairement voyager physiquement sur une carte. Ils prennent l’avion, roulent sur les autoroutes, passent des grandes métropoles aux villages voisins. Pendant longtemps, comme tout le monde — et comme la quasi-totalité de la communauté scientifique —, j’ai fonctionné avec cette représentation en tête.

Pour vérifier cette intuition, je me suis lancé dans un travail de bénédictin. Durant mes deux semaines de vacances de février 2021, j’ai passé mes journées (et une bonne partie de mes nuits) à télécharger, nettoyer et croiser des gigaoctets de fichiers de données de mortalité et de cas. Je voulais visualiser la vague. Sauf qu’en pratique, l’exercice s’est vite transformé en une succession de frustrations : quand on génère des cartes animées à partir de données brutes, rien ne circule de façon fluide ni ordonnée. Les données ne montrent pas une onde propre qui s’étale sur le territoire, mais des clignotements désordonnés.

C’est là qu’intervient le fameux biais de confirmation. Quand les données refusent de raconter l’histoire à laquelle on croit, l’esprit cherche le moyen de les faire parler. J’ai fini par sélectionner un indicateur très spécifique : la date de début de hausse de la courbe de mortalité de chaque département français. Et là, miracle : une histoire émergeait enfin. Les grandes métropoles s’allumaient en premier, suivies progressivement par les zones rurales. Je pensais avoir isolé la trajectoire de la « propagation ». En réalité, sans m’en rendre compte, je venais de mesurer l’effet de masse critique des populations, et absolument pas le déplacement d’un virus.

2. L’électrochoc méthodologique : La rencontre avec Denis Rancourt

Puis est venue la confrontation avec Denis Rancourt.

Quand vous venez de passer deux semaines de congés à écrire des milliers de lignes de code et à construire des modèles, vous êtes plutôt fier du résultat. Surtout lorsque chaque publication de vos résultats via YouTube suscite intérêt et engouement d'un public surreprésenté en chercheurs. L'échange avec Denis a été direct, tranchant, sans le moindre enrobage diplomatique. Son diagnostic est tombé comme un couperet : « C’est n’importe quoi. »

L’orgueil du statisticien-apprenti-Youtubeur en prend un coup, mais la leçon de statistique qui a suivi valait bien un peu d’amour-propre froissé. Denis a pointé la faille méthodologique majeure de mon travail : la confusion entre le début de le hausse de la courbe de mortalité (ou le seuil de détection de cette hausse) et le sommet de la cloche, c’est-à-dire le pic de mortalité.

Dans une zone à très forte densité comme l’Île-de-France, le bruit statistique sort du seuil de détection visuelle beaucoup plus tôt que dans un département rural. Même si un événement épidémique commence exactement au même instant sur tout le territoire, la taille du réservoir de population fait que le “premier mort” apparaît mathématiquement plus vite là où il y a des millions d’habitants. Mesurer le démarrage d’une épidémie à la date du premier mort revient à mesurer la taille de la population, pas la vitesse de circulation du pathogène qu'on recherche.

Lorsque l’on déplace son regard de la marge (le démarrage) vers le cœur du phénomène (le pic de mortalité), la réalité change du tout au tout. Les pics de mortalité — qu’il s’agisse du Covid ou des grippes saisonnières historiques — surviennent de manière strictement simultanée sur l’ensemble des territoires continentaux. Il n’y a pas de vague qui se déplace à 50 km/h le long des axes routiers.

3. La vérification et l’effondrement du dogme

Face à une telle objection, deux attitudes sont possibles : le réflexe défensif pour protéger son travail, ou la rigueur scientifique qui exige d’aller vérifier. J’ai choisi la seconde option. J’ai remis mes fichiers sur la table et j’ai refait l’intégralité des calculs sur l’ensemble des pays d’Europe, en étendant l’analyse au Covid mais aussi à toutes les séries historiques de grippe.

Le verdict des chiffres était sans appel : Denis Rancourt avait raison.

Les épisodes de surmortalité présentent une synchronie remarquable. Ce que les études académiques et les commentateurs médias attribuaient à une « circulation par les transports » n’était qu’un artefact d’observation démographique. Dès lors qu’on observe les sommets des courbes de mortalité et non le bruit de fond de leur démarrage, les modèles épidémiologiques standards (de type SIR ou SEIR), bâtis sur l’hypothèse d’une contagion de proche en proche s’imposant à la dynamique globale, s’effondrent face aux séries temporelles brutes.

En clair : ni ce qui est appelé “Covid”, ni ce qui est appelé “Grippe” ne montre le mondre signe d'être causé par un pathogène. Tout statisticien, mathématicien, physicien, chercheur ou simple citoyen ayant quelques compétences numériques pour télécharger les données et afficher les résultats peut le vérifier. Tout notre représentation de ces maladies est entièrement fausse.

​La preuve par l'absurde : la « contagion » de la canicule

​Pour pousser la démonstration jusqu'au bout de son absurdité mathématique, nous avons mené une expérience édifiante avec Eusèbe Rioché. Nous avons pris les données de mortalité de la célèbre canicule d'août 2003 en France, et nous leur avons appliqué les modèles épidémiologiques officiels (ceux-là mêmes censés mesurer la propagation d'un virus de proche en proche).

​Le résultat est édifiant : le modèle de contagion virus/épidémie fonctionne NIETTEMENT MIEUX pour décrire la canicule de 2003 que pour décrire les décès attribués au Covid-19 en 2020 !

​Si l'on suit la logique des épidémiologistes de plateau, la chaleur d'août 2003 était donc un virus hautement contagieux qui s'est « propagé » de métropole en métropole. Cela prouve une chose essentielle que tout statisticien devrait afficher au-dessus de son bureau : ce n'est pas parce qu'une courbe mathématique s'ajuste joliment à un modèle épidémiologique qu'il y a un virus qui circule. On peut faire « circuler » n'importe quel événement environnemental ou climatique dans un ordinateur si l'on est prêt à confondre la causalité avec l'ajustement d'une courbe.

4. La dimension psychologique et sociologique de la donnée

Admettre cette réalité impose un véritable obstacle épistémologique. Si rien n’a « circulé » au sens géographique du terme, cela oblige à repenser entièrement la nature même des dynamiques épidémiques. Cela réoriente le questionnement vers les facteurs environnementaux, la saisonnalité, la réactivation simultanée ou les facteurs systémiques globaux.

Mais il y a un obstacle plus lourd encore : la résistance du milieu. Ce constat de synchronie totale est extrêmement difficile à admettre, y compris chez une grande partie des esprits critiques ou contestataires. Pourquoi ? Parce que renoncer au récit de la transmission spatiale, c’est renoncer au mythe rassurant de « l’ennemi invisible qu’on aurait pu arrêter aux frontières ou par des barrages ». Accepter la synchronie, c’est accepter que ces phénomènes échappent à la théorie du pathogène et de la propagation.

5. Mais alors c'est quoi ?

​Démonter une illusion ne suffit pas : encore faut-il ne pas laisser de vide explicatif. Si la mortalité hivernale et les pics de crise ne résultent pas de la folle chevauchée d'un virus le long des autoroutes, comment s'expliquent concrètement les décès observés ? La réponse se trouve dans les données brutes, là où l'on mesure des faits plutôt que d'injecter des modèles.

​La grippe hivernale : le verdict de l'environnement

Concernant la grippe saisonnière, nous avons mené une analyse approfondie avec Jacques Collin de Verdière. Nous avons téléchargé l'ensemble des données quotidiennes de décès des personnes de plus de 90 ans ainsi que les données météo de températures quotidiennes sur les 15 dernières années. Le résultat est sans équivoque : ces deux séries de données sont corrélées à plus de 95 %.

​La mortalité dite « de la grippe hivernale » n'a rien à voir avec l'émergence soudaine d'un pathogène ultra-conquérant. C'est la modification brutale des conditions environnementales qui fragilise les organismes et fait chuter les plus vulnérables. Plus il fait froid, plus le nombre de morts augmente exactement une semaine plus tard. Et ce n'est pas nécessairement le froid en lui-même qui tue directement : il s'accompagne de l'assèchement drastique de l'air, de pics de pollution favorisant les dépressions respiratoires, ou encore d'une baisse de la sudation et de modifications physiologiques majeures chez les personnes très âgées. Le facteur déclenchant est environnemental et global.

​Le Covid : le verdict de la prise en charge médicale

Pour la crise du Covid-19, le travail d'investigation mené avec Eusèbe Rioché met en lumière un mécanisme tout autre. Lorsque l'on décortique les séries temporelles, les pics de surmortalité localisés s'expliquent parfaitement par un changement radical de doctrine médicale : l'utilisation massive du Rivotril et du Valium administrés aux personnes âgées malades, en lieu et place des soins habituels.

​En clair : les chiffres ne portent pas la trace d'une nouvelle maladie foudroyante ni d'une explosion du nombre de malades, mais la marque d'une rupture dans la prise en charge. Le soin traditionnel a été brutalement remplacé par l'abandon, voire par une euthanasie active encadrée.

Et les malades ?

“Le Covid ça existe, puisque moi je l'ai eu”. Voilà une phrase que j'entends souvent. Il ne faut pas confondre la critique de l'appellation Covid et le fzit d'être malade. Dans un pays de 67 millions d'habitants, des gens tombent malades tous les jours, toute l'année. Quand on dit “moi je l'ai eu”, cela signifie le plus souvent 2 choses (l'une ou l'autre, voire les deux à la fois) :

J'ai été malade

J'ai eu un test positif

Le fait d'avoir été malade est un critère factuel, mais les symptômes peuvent être assez variables et la magie du Covid c'est que tout a servi de prétexte à cette etiquette : toux, fièvre, maux de tête, perte du goût/odorat, ou même nausées et diarrhées. Avoir été malade n'est aucunement la preuve de l'existence d'une nouvelle maladie, tout particulièrement avec des symptômes courants dans la population. Même si vous ne les aviez jamais eu auparavant, il y a toujours une première fois. On ne perd pas forcément l'odorat dix fois dans sa vie. Évidement que pour un certain nombre de personnes, leur première fois a eu lieu en 2020. À la rigueur si le Covid faisait pousser des antennes, là on aurait une mesure objective.

Le test positif, c'est pire. Nous y reviendrons dans des articles dédiés, mais je montre de différentes manières dans mon livre “Covid-19 : ce que révèlent les chiffres officiels” que ces tests sont semblables à un jet de dé, sans aucun rapport avec aucune maladie, ni aucun symptôme. À la rigueur, perdre le goût/odorat après s'être fait défoncé la cloison nasale par une toge abrasive me paraît tout à fait logique, ce n'est pas pour autant qu'il faut en déduire que le test transmet le Covid.

En résumé, oui, certains ont été malades en 2020 ou après. Les statistiques du réseau Sentinelles ou des hôpitaux prouvent qu'il n'y a pas eu davantage de malades en France ces dernières années qu'avant. La seule chose qui a changé c'est l'appellation “Covid-19” venue remplacer tout un tas d'autres maladies qui ont miraculeusement reculé : grippe, pneumonie, pleurésie, bronchopneumopathie chronique, asthme etc.

6. L'impossible changement de paradigme

Prenez maintenant juste quelques instants pour imaginer ce qu'implique le fait de réaliser qu'on peut se tromper à ce point. Comprendre que « Covid » ou « Grippe » n'ont rigoureusement rien à voir avec des virus qui se propagent, mais ne sont que des appellations pour des « intoxications » liées à des changements environnementaux ou à de la pollution, met à plat une énorme partie de la microbiologie et de la médecine qui se prétendent modernes.

​Cela signifie qu'il faudrait remettre entièrement à plat ces disciplines pour identifier si la théorie des germes et de la propagation repose sur une base solide, et déterminer exactement à partir de quel endroit elle déraille complètement. Ce questionnement risque d'ébranler l'industrie la plus puissante économiquement : l'industrie pharmaceutique, dont une très large part du chiffre d'affaires provient des traitements contre les maladies respiratoires et de la lutte contre les germes, notamment avec les vaccins.

​Conclusion (et suite pour les abonnés)

​Dans le second volet de cette remise en question, nous verrons justement à quel point je me suis trompé sur les vaccins, et comment les données brutes remettent là aussi l'histoire à l'endroit.

​🔒 Pour mes abonnés payants : quelques réflexions plus personnelles.

​Pourquoi est-il si viscéralement difficile, y compris au sein de la « résistance » ou des esprits dits critiques, de remettre en cause le narratif de la contagion ? Pourquoi constate-t-on ce blocage quasi-psychologique autour de la théorie du « virus tueur fabriqué en laboratoire » (le fameux Gain of Function) ?

​Dans la suite réservée aux abonnés, je vous partage mon analyse sur les ressorts psychologiques, sociologiques et politiques qui maintiennent bon nombre de contestataires dans le même cadre théorique que le pouvoir qu'ils combattent...​