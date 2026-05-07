Depuis l'été 2025, la France fait face à une épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) chez les bovins, présentée par les autorités comme une menace virale grave justifiant des mesures extrêmes. Mais derrière l'alarmisme officiel, se cachent des symptômes non spécifiques, des tests PCR controversés et une absence de preuves scientifiques reliant une séquence virale à la maladie. Cet article explore les parallèles avec le Covid-19 et questionne la théorie du germe, héritée de Pasteur, qui accuse les pathogènes sans considérer le "terrain" de l'hôte.

Le discours officiel alarmiste sur la DNC

Les autorités françaises, via le ministère de l’Agriculture, dépeignent la DNC comme une épidémie virale hautement contagieuse, touchant exclusivement les bovins et transmise par des insectes vecteurs ou des mouvements d’animaux. Depuis le premier foyer détecté le 29 juin 2025 en Savoie, le discours est alarmiste : la maladie est décrite comme potentiellement mortelle (jusqu’à 10 % de mortalité dans les cas graves), avec des symptômes comme fièvre, nodules cutanés et œdèmes, justifiant une stratégie radicale de “dépeuplement” (abattage total des troupeaux infectés) pour éviter une propagation massive. Au 6 janvier 2026, 117 foyers ont été confirmés dans 11 départements, menant à l’abattage d’environ 3 500 bovins – soit 0,02 % du cheptel national de 16,4 millions de têtes.[1][2] Cela concerne une centaine d’élevages, avec des cas récents en Ariège où des troupeaux entiers, comme celui de 113 vaches à Léran, ont été euthanasiés malgré une vaccination récente.[3][4] Cette approche, combinée à une vaccination massive (plus de 558 000 bovins vaccinés dans le Sud-Ouest), est présentée comme essentielle pour protéger la filière bovine, mais elle suscite des controverses chez les éleveurs qui dénoncent une destruction disproportionnée.

Des symptômes non spécifiques et une confusion diagnostique

Les symptômes attribués à la DNC – fièvre persistante, nodules cutanés fermes, adénite, œdème, anorexie et chute de lactation – ne sont pas uniques à cette maladie. De nombreuses affections bovines présentent des tableaux cliniques similaires, rendant le diagnostic purement clinique incertain.

Traditionnellement, la médecine vétérinaire liste la pseudo-dermatose nodulaire (herpèsvirus), la besnoitiose (parasitaire), la leucose cutanée ou encore l’hypodermose comme causes de nodules nécrotiques. Mais ce catalogue ignore souvent une cause majeure et environnementale : les mycotoxicoses, issues de champignons proliférant sur l’alimentation. Par exemple :

Les fumonisines et trichothécènes (produits par le champignon Fusarium sur le maïs) provoquent des stomatites ulcéreuses et des œdèmes cutanés.

La sporidesmine (Pithomyces chartarum), présente dans les pâturages humides, cause l’eczéma facial où la peau gonfle, durcit et forme des croûtes nodulaires massives sur la tête et les zones sensibles.

La stachybotryotoxicose (due au champignon noir Stachybotrys sur la paille moisie) génère des nodules exsudatifs et des dermatites sévères autour des naseaux et de la bouche.

Ces intoxications alimentaires, qui frappent souvent tout un troupeau consommant le même lot de nourriture, imitent à la perfection une “épidémie contagieuse”. Cela signifie que sans analyses toxicologiques poussées, on ignore souvent les véritables causes sous-jacentes, qu’elles soient parasitaires, bactériennes ou liées à des facteurs environnementaux comme une alimentation contaminée, le stress ou même des courants électriques parasites.

C’est exactement le même phénomène que pour les maladies hivernales humaines, autrefois appelées “syndromes grippaux” et désormais regroupées sous le label “Covid”, où des symptômes banals comme fièvre, toux et fatigue sont attribués à un virus unique sans considérer l’impact global du terrain ou des polluants. Cette non-spécificité soulève une question fondamentale : les bovins sont-ils vraiment victimes d’un virus “envahisseur”, ou d’une dégradation de leur environnement interne et externe ?

La théorie du germe depuis Pasteur : Une croyance dominante accusant les pathogènes

Depuis Louis Pasteur au XIXe siècle, la médecine et la vétérinaire moderne reposent sur la théorie du germe, qui accuse exclusivement les pathogènes externes – virus, bactéries – d’être les causes uniques des maladies. Pasteur a imposé un paradigme où les germes “envahissent” un hôte passif. Pourtant, son rival Antoine Béchamp proposait une théorie alternative, dite du “terrain”, affirmant que les microbes sont opportunistes : ils prolifèrent seulement si l’environnement interne de l’hôte (le terrain) est affaibli par une mauvaise alimentation, du stress, des toxines ou un déséquilibre physiologique. Béchamp, disqualifié par l’histoire officielle, soulignait que les bactéries émergent de structures internes (microzymas) et que la maladie naît d’un terrain dégradé, non d’un germe isolé. Cette idée resurgit aujourd’hui en microbiologie, où l’on reconnaît que le microbiome (équilibre microbien) influence la santé, et que des facteurs comme des courants vagabonds près d’éoliennes pourraient altérer le terrain bovin, causant des symptômes attribués à tort à un virus. La technologie moderne, alignée sur Pasteur, a industrialisé cette croyance via des outils comme les tests PCR, qui détectent des séquences génétiques prétendues responsables de maladies spécifiques.

Les tests PCR : De la détection à la déclaration arbitraire de maladie

Plutôt que d’observer cliniquement si un bovin ou un patient est malade, la norme actuelle est de tester via PCR, une méthode amplifiant des séquences génétiques pour détecter un “pathogène” présumé. Si le test est positif, l’individu est déclaré malade, même asymptomatique. Pour la DNC, un test PCR positif sur nodules ou tissus entraîne l’abattage total du troupeau, sans égard aux symptômes visibles. Des critiques soulignent la variabilité de sensibilité et spécificité de ces tests : les autorités font des campagnes d’abattage sans prendre en considération qu’aucun test n’est parfait. Même si la DNC est réellement causée par un virus identifiable par test, est-il pertinent d’abattre des cheptels entiers potentiellement parfaitement sains ? C’est le règne du “malade asymptomatique”, appliqué aux bovins comme aux humains. On pourrait imaginer un mélange entre Docteur Knock (où tout bien-portant est un malade qui s’ignore) et La Ferme des Animaux d’Orwell, où les tests dictent la réalité au détriment du bon sens.

Parallèles avec le Covid-19 : Tests bidons, asymptomatiques et confinement

Le schéma de la DNC est le miroir de celui du Covid-19 : des tests PCR incohérents ont déclaré des millions de “cas” asymptomatiques, menant à des confinements massifs plutôt qu’à des abattages. Pour le Covid, les critiques ont montré que les tests produisent des résultats variables, sans corrélation fiable avec la maladie réelle. La séquence du SARS-CoV-2, comme celle du capripoxvirus de la DNC, n’a pas de lien statistique prouvé avec les symptômes : des études soulignent l’absence de preuves d’intégration génomique ou de causalité directe. C’est une croyance plus forte que la science : on accuse une séquence virale sans démontrer sa responsabilité. Pour la DNC, un animal sain testé positif est “malade”, comme un humain asymptomatique confiné pour Covid. Pourvu que ça dure... ou que l’on revienne à une approche holistique du terrain.

Absence de preuves scientifiques pour le lien virus-maladie

Fondamentalement, nous manquons de preuves scientifiques solides reliant une séquence virale spécifique à une maladie. Pour le SARS-CoV-2, la séquence a été construite par ordinateur à partir d’un échantillon en provenance d’un seul malade sur la base de séquences proches (SARS-CoV-1, elle-même découlant du RaTG13 découvert sur des chauves-souris). Tous les autres séquençages depuis ont donné des résultats différents (18 millions de séquences de SARS-Cov-2 sur GenBank), toujours sans virus viable isolé, et sans lien causal statistique avec la Covid-19. De même pour la DNC, le capripoxvirus détecté par PCR n’est pas irréfutablement la cause unique des symptômes, qui pourraient découler d’un terrain affaibli ou même directement d’une intoxication liés aux champignons se développant sur l’alimentation des bovins. Cette croyance pasteurienne persiste malgré les critiques, favorisant des mesures extrêmes comme abattages ou confinements, au profit d’intérêts qui dépassent la science pure.

Les vaccins, le remède miracle qui n’en est pas un : Parallèle entre DNC et Covid

Évidemment, la seule réponse possible à la crise est le sacro-saint vaccin. Soit développé à l’ancienne à partir d’échantillons prétendument infectés (c’est-à-dire prélevés sur des animaux malades – enfin, testés positifs), ou alors directement à partir de la séquence théorique du virus, comme pour les vaccins Covid-19. Des vaccins payés rubis sur l’ongle par nos impôts dont il faut se répéter tous les jours l’efficacité pour avoir une chance d’y croire. La DNC et le Covid ont en commun aussi le fait que même vacciné on tombe malade, même vacciné on a tout autant (voire plus) de tests positifs.[5][6][7] Pour sauver la face, les autorités se retranchent derrière le “oui mais sans vaccin ça serait pire”. Moi je mets de la poudre contre les éléphants sur mes fraises tous les matins. Grâce à ma poudre, jamais aucun éléphant n’a piétiné mes fraises. Mais si jamais un jour ça arrive, je me féliciterai d’avoir protégé mes fraises pendant aussi longtemps grâce à ma poudre. C’est le même raisonnement absurde : on vaccine en masse (plus de 750 000 bovins pour la DNC, des milliards de doses pour le Covid), et si la maladie persiste, c’est parce que sans ça, ce serait l’apocalypse. Mais où sont les preuves ? Pour la DNC, même après vaccination, des troupeaux entiers sont abattus si un test est positif – et devinez quoi, les vaccinés peuvent encore être positifs. Exactement comme pour le Covid, où les vaccinés remplissaient les hôpitaux, mais on nous jurait que c’était “moins grave”. Une aubaine pour Big Pharma, qui empoche des millions pendant qu’on détruit des vies – bovines ou humaines.

Le vrai problème des bovins : Le manque de rentabilité économique

Au final, les bovins ne sont pas rentables, et c’est là le cœur du scandale. Le rapport de la Cour des Comptes de 2023, relayé au Sénat, préconise une réduction drastique du cheptel bovin français pour réduire les émissions de méthane, tout en pointant du doigt une filière déficitaire : 4,3 milliards d’euros d’aides publiques annuelles, mais une production de viande bovine en perte, avec une balance commerciale sauvée seulement par des exportations peu valorisantes.[8][9][10][11][12] Le cheptel a chuté de 10% en six ans, et les aides maintiennent artificiellement une surproduction face à une consommation en baisse (recommandations santé : max 500g de viande rouge par semaine). Le Sénat, dans divers rapports, souligne le déclin générationnel, la perte de pouvoir des agriculteurs sur les outils de la filière, et une surmortalité par suicide alarmante chez les éleveurs bovins (56% supérieure pour le lait, 127% pour la viande). Et cerise sur le gâteau : l’accord UE-Mercosur ouvre les portes à 99 000 tonnes de viande bovine sud-américaine low-cost, sans nos normes environnementales ou sanitaires. Selon l’Institut de l’Élevage (Idele), les coûts de production au Mercosur sont 40-60% inférieurs, exerçant une pression sur les prix (écart de 18-32% sur les morceaux nobles), menaçant la rentabilité déjà fragile des exploitations françaises. La FNSEA et Interbev dénoncent un dumping qui inonde le marché, fragilisant la transition agroécologique. Au bout du compte, on sacrifie nos élevages pour des importations bon marché, sous couvert d’objectifs climatiques – une excuse parfaite pour réduire le cheptel sans dire que c’est pour des raisons économiques.

Les vaccins, gouffre financier qui engraisse Big Pharma et affaiblit les troupeaux

Ils ne sont pas rentables notamment parce qu’on perd beaucoup d’argent pour rien avec tous ces vaccins qui ne font qu’engraisser Big Pharma. Le nombre d’injections a explosé chez les bovins ces dernières années : avant 2008, on comptait environ 6 vaccins par animal ; dans les années 2010, on passait à 8-10 ; et aujourd’hui, on atteint jusqu’à 10-15 doses dans les zones à risque.

On empile désormais les couches : la FCO (Fièvre Catarrhale Ovine, ou maladie de la langue bleue, qui nécessite 2 injections plus un rappel annuel), la MHE (Maladie Hémorragique Épizootique, au protocole similaire), et maintenant la DNC (Dermatose Nodulaire Contagieuse). À cela s’ajoutent les “classiques” contre l’IBR (Rhinotrachéite infectieuse), la BVD (Diarrhée virale bovine, aussi appelée “peste bovine”) ou les diarrhées néonatales.[13][14]

Les coûts ? Pour la seule campagne DNC 2025, 21 millions d’euros pour 750 000 bovins – soit 25-40 € par dose, tout compris, payés par l’État (nos impôts). Ajoutez les millions pour FCO (7 millions de doses commandées en 2025) et MHE, et on parle de centaines de millions gaspillés annuellement. Sans compter les 15 millions d’euros de dédommagement aux éleveurs pour l’abattage des troupeaux. Parallèlement, les bovins sont de plus en plus malades : on accuse les méchants virus et la zoonose, mais ils masquent peut-être les effets des vaccins eux-mêmes. De plus, les bovins sont de moins en moins fertiles, avec des remontées de veaux mort-nés : 150 000 naissances en moins en bovin viande et 65 000 en lait pour 2024-2025, liée à FCO/MHE, mais des études anciennes sur vaccins FCO montrent une baisse de fertilité près des inséminations.[15][16][17][18] Exactement comme les humains finalement. On a montré des augmentations de mortalité significatives pendant les campagnes de vaccinations Covid-19, ainsi que des pics de mortalité de nourrissons et un effondrement de la natalité pile 9 mois après la vaccination des jeunes.[19][20][21][22][23] Pour les humains, on a dit que c’était la faute de l’inflation, de la guerre en Ukraine, du réchauffement climatique qui stressent les jeunes et leur font abandonner la grossesse. Tout ça dans un contexte de marasme économique et du fait que les études sont de plus en plus longues, retardant d’autant les grossesses. Mais pour les vaches ? Décalent-elles aussi leurs grossesses pour suivre des cours du Cned en cachette ? Ou sont-elles trop stressées par le JT ? Non, bien sûr – c’est l’overdose de vaccins qui affaiblit le terrain, booste les profits pharma, et accélère la décapitalisation des cheptels. Une belle boucle vicieuse pour justifier plus d’importations et moins d’élevages locaux.

Épilogue : Quand la seringue appelle le blindé

L’obstination des autorités à imposer ce dogme sanitaire a atteint un point de rupture spectaculaire en Ariège. En décembre 2025, une opération de force a été menée contre un élevage à Léran : pour abattre des bovins au nom d’un seul “cas index”, l’État a mobilisé plusieurs centaines de gendarmes et des blindés, utilisant des gaz lacrymogènes pour briser les barrages d’éleveurs solidaires. Plus récemment, en mars 2026, c’est le cas de Christelle Record, éleveuse à Béou, qui a marqué les esprits. Refusant la vaccination pour préserver l’immunité naturelle et le terrain de son troupeau, elle a fait face à un déploiement de force disproportionné.

Le coût d’une telle démonstration de puissance est révélateur. Entre la mobilisation de 120 gendarmes (soldes et indemnités), le déploiement d’une trentaine de véhicules, l’usage d’un hélicoptère pour la surveillance aérienne et les frais de logistique, l’IA Gemini estime la facture pour le contribuable à environ 60 000 € pour une seule journée d’intervention.

Ce montant dépasse largement la valeur marchande du troupeau qu’il s’agissait de “sécuriser”. Ce déséquilibre financier prouve que l’enjeu n’est ni sanitaire, ni économique : il est purement politique. L’État dépense deux fois le prix des bêtes, non pas pour protéger la santé publique, mais pour mater la dissidence. Si la science derrière ces mesures était si solide, aurait-on vraiment besoin de dépenser des dizaines de milliers d’euros en grenades lacrymogènes et en carburant d’hélicoptère pour convaincre ceux qui vivent au plus près de la terre ? Il ne s’agit plus de médecine vétérinaire, mais d’une dépense de souveraineté visant à montrer qui est le chef et qui doit obéir.

Références

[1] Ministère de l’Agriculture - Point de situation DNC (janvier 2026)

[2] Franceinfo - Bilan abattages DNC

[3] La Dépêche - Abattage troupeau Ariège

[4] Réussir - Cas récents DNC

[5] Ministère Agriculture - Vaccination et tests post-vaccin DNC

[6] ANSES - Pharmacovigilance vaccins vétérinaires

[7] Idele - Efficacité vaccins épizooties

[8] Cour des Comptes - Rapport soutiens éleveurs bovins (2023)

[9] Sénat - Débats filière bovine et climat

[10] Idele - Analyse Mercosur impact

[11] FNSEA - Position Mercosur

[12] Interbev - Concurrence déloyale Mercosur

[13] SIMV - Marché vaccins vétérinaires France

[14] GDS France - Calendriers vaccinaux bovins

[15] Idele - Prévisions 2025 fertilité bovine

[16] Web-Agri - Manque à gagner épizooties

[17] Réussir Bovins - Baisse naissances 2024-2025

[18] Études anciennes FCO et fertilité

[19] Analyses excès mortalité post-vaccination Covid

[20] Données natalité Europe/USA 2021-2022

[21] Pics mortalité nourrissons post-campagnes

[22] Études corrélations vaccination/fertilité humaine (controversées)

[23] Insee/Eurostat - Baisse natalité explications officielles