1. Le 49.3, ou comment recommencer la campagne présidentielle

On est fin janvier 2026, la France n’a toujours pas de budget adopté. Lecornu dégaine le 49.3 « avec une certaine forme de regret et un peu d’amertume » – pauvre petite chose, sortez les mouchoirs – pour faire passer un déficit à 5 % du PIB, une dette qui frôle les 118 % et un emprunt record de 310 milliards cette année.

Et là, on se dit qu’on y est : la campagne présidentielle recommence et on va encore entendre « la dette est insoutenable, faut couper dans les fonctionnaires, les retraites, la Sécu ». “Il faudra demander un effort à tous les Français”, selon François Bayrou (source vidéo). Enfin, presque tous les Français : en 2024, les sénateurs ont augmenté leurs frais de mandat de 700 € par mois et les députés de 300 €. “La démocratie a un coût”, selon Gérard Larcher (source). Oui Gérard, mais le coût, c’est nous qui le supportons.

2. L’excuse du petit personnel

Pour se faire oublier, la stratégie bien rodée de la noblesse est d’accuser les coûts du petit personnel. “Est-ce que la France peut continuer à emprunter tous les jours sur les marchés internationaux pour payer les salaires des fonctionnaires ?” disait François Fillon en 2017. Et les emplois fictifs, François, on les paie comment ? Heureusement, il y a des statistiques officielles pour contrer ces bêtises.

3. L’État n’est pas un ménage

Rappel fondamental : l’État n’a pas besoin d’être à l’équilibre financier total comme un ménage. L’équilibre courant — dépenses de fonctionnement vs impôts et taxes — est un objectif à moyen terme, pas une obligation stricte annuelle.

L’investissement, c’est carrément en plus. On construit des autoroutes, des hôpitaux, des écoles en empruntant d’abord, pas en augmentant les impôts. L’infrastructure génère de la richesse après sa construction, et on ajuste les impôts ensuite. Logique. Comme les entreprises.

4. Pourquoi injecter de la monnaie ?

Pour que l’économie tourne sans s’étouffer, il faut plus de monnaie en circulation. Sinon : demande qui s’essouffle, ventes qui chutent, entreprises qui baissent leurs prix… jusqu’à la crise : chômage, faillites, spirale déflationniste. Résultat : récession et dette qui pèse encore plus lourd. Boom : crise de 1929 aux États-Unis.

5. La création monétaire par le crédit

Quand l’État, une entreprise ou un particulier investit, il emprunte. Mais pas un emprunt classique : la banque crée la monnaie d’un coup de clavier. Elle crédite le compte, l’argent apparaît ex nihilo, et disparaît au fur et à mesure des remboursements. Magique, mais crée une dépendance totale aux banques.

Avant 1973, l’État pouvait investir via la Banque de France, sans passer par les banques privées. 10–20 milliards de francs par an créés directement, sans intérêts exorbitants. Depuis la loi du 3 janvier 1973 (Pompidou-Giscard), plus de création directe : chaque investissement = crédit bancaire + intérêts → la dette explose mécaniquement.

6. Crises récentes : subprimes, Covid, 49.3

Fin des années 80 : déficits creusés, dette passe de 20 % à 60 % du PIB

2008-2009 : crise des subprimes, 360 milliards en garanties/recapitalisations

2020-2021 : “quoi qu’il en coûte”, 470 milliards annoncés pour Covid

Fin 2025 : dette > 117 % du PIB, 3 482 milliards €

Ce n’est pas un accident : le système est conçu pour enrichir les gros et plumer le menu fretin.

7. Conclusion : reprendre le contrôle

La dette n’est pas un accident : c’est le système, avec intérêts qui font boule de neige. L’excuse depuis 1973 : les banques seraient les gendarmes de l’économie. La vérité : ça n’a jamais fonctionné. Les pics récents sont des scandales où les gros poissons se gavent.