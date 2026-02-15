L’article en vidéo :

Voici venir doucement la fin de l’hiver et avec elle, la sortie de l’emprise de la secte dans laquelle on est entrés depuis 2020 : le scientisme covidien. Enfin, on en sort… pour 6 mois. Jusqu’à l’hiver prochain. Les « autorités sanitaires » (comme elles aiment se nommer) tentent un dernier baroud d’honneur en finançant avec nos impôts une vidéo chez Samuel Étienne qui reçoit pour l’occasion Valérie Delbos, chargée d’expertise scientifique à Santé Publique France.

Peut-être ne l’avez-vous pas vue ? Il faut dire qu’avec ses moins de 1 000 vues, elle est complètement invisible. Un peu comme les vidéos des fact-checkers ou les mauvais films sponsorisés par le ministère de la Culture. Mais bref, profitons de cette nouvelle religion gouvernementale pour rigoler un peu avec les plus belles perles de cette vidéo.

Les perles de Samuel Étienne : quand deux bras valent deux vaccins

SE : « Et donc du coup, moi j’ai fait la… le double… grippe Covid. Voilà, en même temps. Ouais, on a deux bras. Je me suis dit euh voilà. »

Waouh ! Merci Samuel pour cet argument scientifique de haut niveau. Santé publique France a dû applaudir debout : « Enfin quelqu’un qui explique pourquoi il faut se faire piquer deux fois d’un coup ! »

La suite logique évidente ? « Je me suis dit que j’allais prendre rendez-vous chez le proctologue, parce que j’ai un trou du cul. »

Logique implacable. Mais attendez, c’est encore mieux après :



SE : « Après, à Noël avec mon épouse, on a eu… elle a eu la grippe et j’ai eu VRS que j’ai découvert le VRS. Euh du coup, j’ai pas eu le Covid et la grippe. En revanche, mon épouse était… a été grippée alors qu’elle a été vaccinée. »

Donc là, on comprend : il a fait ses deux vaccins… parce qu’il a deux bras. Mais après, il a été malade comme un chien.

Et là, on se dit que n’importe quel pigeon, quand il se fait arnaquer deux fois, y a un moment où il sort du brouillard et il se rebelle contre l’arnaqueur.

Là, non. Il fait ses deux piqûres miracles, mais pour qu’il continue son délire, on lui dit « les piqûres sont efficaces… c’était le VRS ».

Samuel, j’ai un scoop : quand t’auras enfin 11 bras et que tu pourras faire 11 piqûres, tu seras malade de la 12e maladie.

Bon, lui c’est la victime idéale, mais là on se dit que sa femme, vaccinée contre la grippe et quand même malade de la grippe, ça va faire se connecter deux neurones dans le bocal, non ?

SE : « En revanche, mon épouse était… a été grippée alors qu’elle a été vaccinée. Est-ce que dans ce cas, le vaccin permet d’avoir une forme atténuée ? »

VD : « Oui. »

SE : « De la grippe ? Est-ce que le vaccin protège quand même un peu ou pas ? »

VD : « Si si, si, tout à fait. Le vaccin grippe protège contre les formes graves de grippe. »

Définition officielle MIVILUDES – Comment identifier une dérive sectaire ?

« Il s’agit d’un comportement abusif permettant de placer une personne sous emprise mentale et qui est à l’origine d’atteinte aux personnes, d’atteinte au bien ou d’atteinte à la cohésion sociale. »

Voilà : Samuel Étienne et sa femme se font empoisonner avec leurs piqûres miracles, tombent malades comme des chiens, mais sont tellement sous emprise que plutôt que de réaliser – comme tout animal doté d’un intellect supérieur au bulot : « j’ai compris, je recommence pas » – ils se convainquent : « Heureusement que j’ai fait ça, sinon ça aurait été pire. »

Pour le vaccin Covid, on assume un jusqu’au-boutisme sadomasochiste : plus il rend malade et mieux c’est. Sachant que la protection maximale est atteinte quand il nous tue. Une fois mort, plus aucun risque d’attraper le Covid. Ouf !

Du moment que la grande prêtresse dit que ça protège contre les formes graves, c’est que ça protège :



VD : « Si si, si, tout à fait. Le vaccin grippe protège contre les formes graves de grippe. »

Et cette propriété magique, qui n’existe nulle part en science (protéger contre les graves sans empêcher l’infection ni la maladie), on la sort directement de son cul – sûrement grâce au rendez-vous chez le proctologue de tout à l’heure.

Exactement comme le coup de la transmission pour les vaccins Covid.

D’ailleurs, le jour où les autorités diront que pour prévenir les hémorroïdes, il faut s’enfoncer une aubergine dans le derrière, on aura un équivalent de Samuel Étienne qui dira :

« On l’a fait juste avant de manger indien, mais quand même, on avait vachement de mal à s’asseoir au resto… mais quand même, est-ce que ça protège ? »

Et Santé Publique France de répondre :

« Si si, si, tout à fait. Contre les formes graves. »

Mais rappelez-vous : cette histoire de grippe post-vaccin, c’est juste au moment de Noël. Et quoi de mieux que de faire profiter toute la famille de son délire psychotique de combat contre les virus invisibles ?

SE : « Déjà on m’a porté les masques, y compris à la maison hein, parce qu’on a deux enfants qui ont 9 ans et 5 ans donc pour pas les exposer. On va porter les masques, on va arrêter, on va aérer les pièces plus qu’on le fait d’habitude. Et on va faire chambre à part aussi. Résultat au bout du bout, je n’ai pas donné mon VRS à Hélène. Hélène ne m’a pas donné sa grippe et les enfants n’ont rien eu. » VD : « C’est vraiment extra. »

Donc Samuel et sa femme se sont fait injecter un produit qui rend malade – et c’est écrit sur la notice. Ils sont logiquement malades à Noël et se mettent à entrer dans un délire pour protéger leurs enfants, qui ne se sont pas fait empoisonner et qui ne sont pas malades.

Et au bout de leur expérience digne d’un asile, il conclut : « Ça a marché, les enfants ne sont pas malades et nous on n’a pas été doublement malades ! » Tu remplaces le masque, l’ouverture des fenêtres et l’isolement par le fait de porter une banane sur la tête, de marcher à l’envers tout en récitant l’alphabet, tu obtiens exactement le même résultat.

Et même là, j’ai vraiment un doute que Samuel et tous les hypocondriaques comprendraient à quel point on se fout d’eux.

Les chiffres, eux, ne mentent pas

Sur ce graphique, on voit le nombre de décès en France toutes les semaines. Les plus jeunes sont en bleu foncé en bas et les plus âgés sont en bleu clair en haut. Chacun peut constater que chaque hiver, le nombre de décès augmente. Ce que tout le monde sait : en hiver, on tombe plus facilement malade et les personnes les plus âgées et plus fragiles décèdent davantage.

Et là, on nous dit : cette mortalité hivernale, elle est due aux virus qui se répandent, des méchants virus invisibles qui se baladent dans l’air et que l’on se refile les uns les autres. Ainsi, on se rend malade et on meurt sous un principe de propagation.

Or, si on superpose les nombres de décès des pays les plus éloignés possibles en Europe – la Suède et le Portugal avec la France au milieu –, chacun peut constater que les augmentations de décès sont parfaitement synchrones partout en Europe.



Et ça, c’est un secret de polichinelle. Comment voulez-vous expliquer qu’une cause qui est censée se propager fasse que les augmentations de la mortalité arrivent partout exactement en même temps ? Ça n’est juste absolument pas possible. Si quelque chose se propage, alors ça n’a aucun lien ni avec la maladie ni avec la mortalité. C’est tout simple.

Tous les hivers, ce sont les hausses de mortalité qu’on attribue classiquement à la grippe, aux infections hivernales. D’ailleurs, le déploiement de la vaccination antigrippale à partir des années 80 n’a rigoureusement rien changé aux hausses de mortalité l’hiver. À ce sujet, on a même des statistiques depuis le milieu du 19e siècle qui montrent que les hausses de mortalité ne bougent pas d’un iota. D’où le fait que l’on ne peut absolument pas prétendre que le vaccin protège d’une quelconque façon contre le fait de décéder.

Les autorités sanitaires se sont donc réfugiées derrière un autre argument commercial : les formes graves. Vous l’aurez compris : grâce au vaccin, on meurt tout pareil, mais d’une forme moins grave. « C’est vraiment extra. » comme dit l’autre.

Mais si on zoome sur ce qui s’est passé depuis 2020 avec les prétendues vagues Covid, chacun peut constater que les hausses de mortalité ont été aussi complètement synchrones

– enfin, complètement synchrones dans les seuls 9 pays européens qui ont eu des augmentations de mortalité sur les 27 dont nous pouvons récupérer les données sur Eurostat.

Ces augmentations n’ont donc, elles non plus, absolument aucun rapport avec quelque chose qui s’est répandu.

Que se passe-t-il tous les hivers ?



Pour réfléchir et pour trouver une réponse, on peut faire quelque chose de très simple. Il s’agit de mettre en face des taux de mortalité la température moyenne qu’il fait dehors en France.

Et là, bingo. Si on prend le taux de mortalité des personnes âgées de plus de 80 ans qui est en rouge et qu’on met par-dessus la température moyenne qu’il fait en France en bleu (ici elle est inversée pour qu’on voie mieux), on se rend compte qu’à chaque fois que le froid arrive, la mortalité augmente et quand le froid s’en va, la mortalité baisse.

Les deux courbes de froid et de mortalité sont corrélées à quasiment 90 %. quand on décale la courbe de température de 8 jours : le coup de froid se transforme en maladie et en décès 8 jours plus tard.

La hausse de mortalité chaque hiver n’est absolument pas liée à aucun phénomène de propagation, mais bien uniquement au changement de conditions environnementales représenté ici par les températures.

La température fait ici office de proxy des conditions environnementales car en même temps que la température baisse, l’ensoleillement diminue, l’humidité de l’air s’effondre, la pollution augmente et parmi l’ensemble des facteurs, on ne sait pas lequel rend malade ou peut-être une combinaison de plusieurs d’entre eux. Et de toute façon, comme tout le monde est différent, la cause n’a aucune raison d’être la même selon les individus.

La seule chose que nous savons, c’est que la cause est liée à la température – ce que tout le monde sait depuis toujours et qu’on appelle tous « prendre froid ».

Bulletin météo de l’Ehpad

C’est tellement puissant qu’on peut même tenter de prévoir la mortalité qu’il va y avoir juste en ayant la température et créer ainsi une sorte de météo de l’Ehpad pour savoir combien ça va tomber demain. Sur ce graphique, en noir, c’est la mortalité des plus de 80 ans observée en France. Et en rouge, c’est la mortalité qu’on modélise sur la base des températures qu’il fait. Et on voit que les deux courbes se superposent quasiment parfaitement.



Donc donnez-moi la température qu’il fait demain et je saurai vous dire à peu près combien de personnes de plus de 80 ans vont décéder. Il y a toutefois des petits écarts entre ces courbes. Parfois, la mortalité observée est supérieure à ce que l’on attendait en termes de température. On peut représenter ces écarts à l’attendu sur un autre graphique pour mieux les analyser.

Lorsque la courbe du haut est rouge, c’est que l’on observe une surmortalité par rapport à la température qu’il fait dehors et en bleu une sous-mortalité.

En avril 2020, on a observé une grande surmortalité par rapport à la température qui faisait. Il s’agit en effet du premier confinement. Premier confinement, on en a parlé : décret Rivotril.

Un peu plus tard à la Toussaint, on a le deuxième confinement et le 2e décret Rivotril.

Et ensuite, à partir de 2021, on a tout un tas de hausses de mortalité chez nos plus de 80 ans qui ne sont pas expliquées par la température.

De manière parfaitement innocente, on met en dessous un deuxième graphique, en ver, représentant le nombre de vaccins Covid reçus par cette tranche d’âge au même moment. Et encore une fois, on a une superposition quasi parfaite.

Nous avons en effet vécu à partir de 2021 des hausses de mortalité qu’on avait du mal à expliquer chez nos personnes âgées, mais une fois qu’on a les vaccins en face, tout d’un coup, tout s’éclaire.

Conclusion : la secte scientiste et ses rites

Le délire aura été pour un certain nombre d’entre nous, dont je fais partie, l’occasion de réaliser à quel point nous vivons déjà dans une secte scientiste qui se sert d’une fausse laïcité pour écarter toute religion concurrente.

Loin de se séparer des croyances et des rites, elle les a repris à son propre compte pour asseoir sa domination totale.

Dès la naissance, l’entrée se fait par la vaccination. C’est le nouveau baptême mais avec une seringue, des adjuvants et des effets indésirables. Tout refus : exclusion du système, pas de scolarisation, menace aux parents. Et pendant ce temps-là, pas de place pour les gamins qui se font taper dessus. L’État a ses priorités. Un bon citoyen, c’est un vacciné.

Les rites d’initiation se poursuivent avec les visites régulières et obligatoires chez le nouvel officier religieux du système : le médecin de famille. Il applique les protocoles du clergé – pardon, de l’État – et s’assure surtout que tous les rappels de baptême (les vaccins) sont bien à jour.

De nouveaux rituels quotidiens sont imposés. Le gel hydroalcoolique purifie le corps du pécheur avant ou après tout contact impur.

Le masque de papier devient l’accoutrement permettant aux fidèles de se reconnaître entre eux. Obligatoire mais seulement pour la plèbe qui n’a qu’un seul droit inaliénable : celui de fermer sa gueule.

Plèbe tellement impure qu’elle doit renoncer au contact physique, surtout avec les enfants naturellement porteurs de vilains germes.

N’y voyez pas une comparaison malencontreuse. Comme l’a brillamment montré Yann Charrier, toutes ces obligations sont parfaitement connues et documentées comme les bases de la torture psychologique. Un seul but : obtenir un asservissement total de la victime qui devient la première supportrice de ses propres bourreaux.

Et dernière nouveauté : le sacrement final. L’extrême-onction autoréalisatrice : la piqûre de Rivotril désormais sacralisée par la loi fin de vie.



Les inutiles devenus surnuméraires sont libérés du fardeau de leur existence.

Une euthanasie d’État déguisée en dignité pour soulager les comptes de la Sécu et les lits d’hôpital. Le dernier geste de la secte : « Va en paix… et libère une place. »

On n’a donc pas le choix : on continue de se battre et d’informer pour sortir du brouillard.

