Introduction

La crise du Covid-19 a révélé des failles dans notre confiance envers la médecine moderne, particulièrement en ce qui concerne les vaccins. Sur ma chaîne, j’ai souvent dénoncé l’instrumentalisation de données pour susciter la peur et les biais inhérents à de nombreuses études. Mais ces interrogations ne se limitent pas à la pandémie : elles invitent à un examen plus large de la vaccination, souvent présentée comme un pilier intouchable de la santé publique. Cet article explore ces questions, en s’appuyant sur des données historiques et scientifiques, pour rappeler que la vraie science repose sur le doute et la remise en question, non sur des certitudes dogmatiques.

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Les Biais dans les Études sur les Vaccins contre le Covid-19

La crise du Covid-19 a suscité de nombreuses interrogations sur la médecine contemporaine et, particulièrement, sur les vaccins. Sur ma chaîne, j’ai souvent pointé du doigt l’instrumentalisation de certaines données pour alimenter la peur, ainsi que les biais présents dans plusieurs études sur les vaccins contre le Covid.

Les essais cliniques ont été conçus de manière à faire croire à une protection, avec une méthode aussi simple qu’efficace : on ne teste pas le même nombre de fois les vaccinés et les non-vaccinés. Pour les vaccinés, pas de test. Pas de test, pas de Covid. Pas de Covid, le vaccin fonctionne.

Le même procédé se retrouve dans les observations statistiques post-campagnes grâce à la généralisation du pass sanitaire puis vaccinal. Le fait de tester davantage les non-vaccinés est tout simplement devenu une obligation légale. Ce biais est complètement ignoré de toutes les analyses prétendant prouver une efficacité à ces produits.

Du côté des effets indésirables, on a fait face au même déni. Pourtant, avec le chercheur belge Patrick Meyer, nous avons fini par réussir à faire relire et valider nos travaux montrant une corrélation significative entre les campagnes de vaccination et les hausses de décès en Europe [1]. Ils sont aujourd’hui une des seules aides permettant aux victimes de réclamer justice.

Le Cas du Vaccin Gardasil contre les Papillomavirus Humains

Ces questionnements sur les vaccins ne se limitent pas à la période Covid. Ils invitent à examiner si l’absence de débat contradictoire et le caractère parfois « sacré » attribué à la vaccination concernaient uniquement ce contexte exceptionnel, ou s’ils reflètent une tendance plus ancienne.

Sur ma chaîne, nous avons montré que le vaccin contre les papillomavirus humains (Gardasil), recommandé pour prévenir le cancer du col de l’utérus, illustre ce type d’interrogations :

Le lien causal entre infection par HPV et cancer reste un raccourci fréquent : la présence du virus serait associée à certaines lésions, mais la corrélation est loin d’être systématique, donc la causalité manque sérieusement d’argument.

Les preuves d’efficacité à long terme sur la réduction du cancer nécessiteraient des suivis de cohortes sur 15-20 ans ; les études actuelles se basent sur des marqueurs intermédiaires (infections ou lésions précancéreuses), avec des essais relativement courts [2].

Les protocoles de sécurité comparent souvent le vaccin à un adjuvant ou à un autre vaccin plutôt qu’à un placebo inerte, ce qui masque les effets indésirables communs à tous les vaccins [3]. Des analyses détaillées suggèrent même une incidence accrue d’événements indésirables graves [4].

Malgré ces limites, des campagnes de vaccination massive ont été déployées, avec des cas rares mais dramatiques rapportés (comme un malaise post-vaccinal chez un collégien français ayant conduit à un décès).

L’Histoire de la Mortalité Infantile : Une Baisse Antérieure aux Vaccins Massifs

Ces observations amènent naturellement à s’interroger sur le niveau de preuve scientifique pour l’ensemble des vaccins infantiles, qui nous sont présentés comme des avancées majeures ayant sauvé des millions de vies, avec un profil de sécurité excellent qu’il n’est plus la peine de questionner.

Or, justement, la science c’est le doute, la remise en question permanente. La certitude ou la foi n’ont rien à voir dans cette démarche. On se doit donc de se poser la question : quelle démonstration a-t-elle été faite de l’efficacité et de la sécurité des vaccins ? D’où sortent ces affirmations de millions de vies sauvées ? A-t-on trace dans les statistiques de mortalité infantile, de réelles baisses qu’on pourrait attribuer aux vaccins ?

Lorsque l’on examine les données historiques, la baisse de la mortalité infantile en France est impressionnante : d’environ 300 décès pour 1 000 naissances vivantes au début du XIXe siècle à 150 pour 1000 au début du XXe siècle jusqu’à environ 4 pour 1 000 en 2024. Cependant, cette diminution s’est produite en grande partie avant l’introduction massive des vaccins infantiles modernes avec une chute très significative a eu lieu entre 1900 et 1945 (de ~150 ‰ à ~50-60 ‰), puis entre 1945 et 1960 (de 114 ‰ à 27 ‰), soit environ 5 ‰ par an dans cette dernière période.

Les vaccins infantiles ont été intégrés progressivement :

Variole : obligatoire dès 1902.

BCG : obligatoire en 1950.

Diphtérie : obligatoire en 1938.

Tétanos : obligatoire en 1940.

Poliomyélite : ajoutée en 1964.

Coqueluche : ajoutée en 1966.

ROR (rougeole-oreillons-rubéole) : introduit en 1983-1986.

Hib, hépatite B, pneumocoque, etc. : années 1990-2000, avec obligations élargies en 2018.

Un article récent (Branger & Mouzard, 2025, HAL) analyse cette évolution de 1900 à 2024 de façon multifactorielle [5]. Les auteurs parlent des vaccins comme des progrès sanitaires post-1945 (aux côtés des antibiotiques, réanimation néonatale, etc.), sans en faire le facteur principal ni isoler une corrélation causale forte avec la baisse globale. Comme beaucoup d’autres études, ils insistent sur l’amélioration de l’hygiène (eau potable, pasteurisation), l’éducation (lois Ferry), la nutrition, les progrès socio-économiques (allocations familiales, Sécurité sociale), et les structures comme les « gouttes de lait » ou la PMI. Et en effet, on comprend la prudence des auteurs étant donné que la baisse de la mortalité infantile est un phénomène continu qu’on ne peut rapprocher d’aucune révolution médicale précise, mais bien au contraire d’une amélioration des conditions de vie.

Pour enfoncer le clou, on peut relever que les taux de mortalité ont baissé de manière parallèle pour toutes les tranches d’âges depuis le XXIe siècle. Comment peut-on sérieusement croire que la vaccination des nourrissons a diminué la mortalité des personnes de 45 ans ?

Des ouvrages comme Vaccination: la grande désillusion (Humphries, Bystrianyk, 2013) [6] ou Des tortues jusqu’en bas (2022) [7] soulignent également que la mortalité infantile était déjà en forte baisse avant les vaccins, et que les essais vaccinaux modernes présentent souvent des limites (suivis courts, absence de placebo neutre à long terme). Ces livres traitent surtout de la question des vaccins au regard de leurs résultats au Etats-Unis.

Commençons par constater que la mortalité infantile a globalement la même évolution aux Etats-Unis qu’en France. Elle est progressive et ne montre pas de cassure nette qu’on pourrait raccrocher à une ou des campagnes de vaccination.

Personne ne peut donc sérieusement défendre un bilan de la vaccination sur cette base. L’efficacité vantée des vaccins concerne habituellement la baisse de l’incidence (c’est-à-dire du nombre de malades sur une période donnée) ou de la mortalité des maladies spécifiques. Ces arguments sont justement contestés par les auteurs des livres cités précédemment.

L’Exemple de la Rougeole : Une Maladie en Déclin Avant le Vaccin

Par exemple, le vaccin contre la rougeole est réputé avoir fortement diminué le nombre de malades et de décès de cette maladie aux Etats-Unis à partir de son introduction en 1963.

Or, concernant la mortalité déclarée liée à la rougeole aux Etats-Unis, on voit clairement qu’elle était devenue quasi-inexistante avant la diffusion du vaccin, passant de 10 morts pour 100 000 personnes à 0.2 morts en 1960, soit une division par 200 [8].

Il reste alors le seul argument de la baisse du nombre de malades. On voit, en effet, un effondrement du nombre de déclarations de malades de la rougeole à partir de 1963, faisant conclure à : le vaccin est efficace puisque la maladie apparaît bien moins dans la population.

Rappelons toutefois que nous sommes face à des déclarations et non pas à un protocole scientifique réalisé en laboratoire. La rougeole n’est pas la seule maladie à fièvre et bouton qui existe. On peut citer la scarlatine, la rubéole, la maladie de Dukes, le Mégalérythème, la roséole, la varicelle ou encore le pied-main-bouche. Il se pose alors une question de méthode. Si les médecins ont massivement vacciné à partir de 1963 contre la rougeole, que vont-ils déclarer lorsqu’ils recevront des malades avec de la fièvre et des boutons ?

La campagne de vaccination démarre en mars 1963 et à la fin de l’année 1963 les Etats-Unis déclarent subir une forte épidémie de rubéole. Elle était beaucoup plus forte que par le passé, et a déclenché la surveillance de la rubéole par le CDC à partir de 1966.

La coïncidence est un peu forte pour ne pas être soulignée. Elle fait directement penser à un simple transfert de codage de la même manière que l’arrivée du comptage Covid a fait disparaître la grippe à l’hiver 2021. Tout d’un coup, tous les symptômes grippaux sont devenus des enregistrements Covid. L’équilibre est revenu une fois les vaccins Covid déployés. Il est, en effet un peu gênant de cataloguer quelqu’un comme “malade du Covid” alors qu’on vient de le vacciner. La bonne vieille case “grippe” permet de ne pas perdre la face.

Questions sur la Sécurité : Autisme, Aluminium et Mortalité Infantile

Du côté de la sécurité, c’est pire. Les symptômes grippaux, la fièvre ou les douleurs sont bien documentés et acceptés comme étant des conséquences fréquentes des vaccins. En revanche, une polémique est vive concernant les possibles liens entre la vaccination infantile et l’autisme ou la mort subite du nourrisson.

Aaron Siri, avocat via ICAN, a posé des questions FOIA au CDC sur les preuves d’efficacité et de sécurité pour chaque vaccin infantile. Les réponses du CDC indiquent l’absence d’études de cohortes comparant vaccinés et non-vaccinés sur le long terme [9]. A contrario, certaines études dénoncent la présence d’aluminium en grande quantité dans le cerveau de personnes autistes, alors que c’est un adjuvant vaccinal [10]. L’affirmation de la sécurité sachant qu’elle n’a pas fait l’objet d’étude est donc purement gratuite.

Concernant les décès, le médecin/chercheur Michel de Lorgeril [11] nous rappelle que certaines études très simples montrent des corrélations pour le moins surprenantes. Par exemple, en 2011, des chercheurs ont comparé le taux de mortalité infantile de pays développés au nombre de vaccins préconisés pour les enfants, pour découvrir que la corrélation n’est pas dans le sens attendu : plus il y a de vaccins infantiles et plus la mortalité est élevée [12]. Ce résultat questionne a minima sur le rôle réel des vaccins sur la mortalité, mais aussi sur leur sécurité réelle.

Conclusion : Qui est Vraiment Anti-Science ?

Au final, quand parle-t-on vraiment de science ? Lorsque les protocoles sont transparents, les études indépendantes et à long terme, et les doutes accueillis comme partie intégrante du processus ? Affirmer de but en blanc que les vaccins ont permis de sauver des millions de vies semble difficile au regard de considérations simples et accessibles à tous. Donc qui est anti-science ? Celui qui se pose des questions et demande des preuves solides avant d’accepter de recevoir un produit ? Ou celui qui se réfugie derrière un “consensus” pour demander à faire taire ceux qui ne pensent pas comme lui ?

[1] Travaux de Patrick Meyer sur la corrélation vaccination / mortalité en Europe – Publication validée et utilisée dans les recours judiciaires (détails sur demande ou via ses publications / entretiens).

[2] Mold M. et al., “Aluminium in brain tissue in autism”, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2018 – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763

[3] Jørgensen L. et al., “Benefits and harms of the human papillomavirus (HPV) vaccines: systematic review with meta-analyses of trial data from clinical study reports”, Systematic Reviews, 2020 – https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-019-0983-y

[4] Ibid. (méta-analyse Jørgensen 2020, focus sur harms neurologiques graves).

[5] Branger & Mouzard, “Évolution de la mortalité infantile en France de 1900 à 2024 : facteurs explicatifs”, HAL, 2025 – https://hal.science/hal-05020411v1/document

[6] Humphries S., Bystrianyk R., Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History, 2013 (édition française : Vaccination : la grande désillusion).

[7] Des tortues jusqu’en bas, 2022 (ouvrage collectif ou anonyme souvent cité dans les cercles critiques francophones).

[8] Données historiques CDC / mortalité rougeole USA – Graphiques classiques disponibles dans Dissolving Illusions ou sur sites historiques (ex. : https://www.cdc.gov/measles/about/history.html pour contexte officiel, mais les chiffres de mortalité pré-vaccin sont largement documentés).

[9] Demandes FOIA ICAN / Aaron Siri au CDC sur études vaccins infantiles –

https://icandecide.org/

(section FOIA responses).

[10] Mold M. et al., “Aluminium in brain tissue in autism”, 2018 – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29413113/

[11] https://michel.delorgeril.info/vaccins/vaccinations-et-mortalite-infantile/

[12] Miller N.Z., Goldman G.S., “Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?”, Human & Experimental Toxicology, 2011 – https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0960327111407644