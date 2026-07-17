La loi sur l’euthanasie vient d’être votée. Fidèle aux vieilles habitudes politiques, le texte a été adopté en douce, en plein été, entre deux matchs de coupe du monde, pour s’assurer que le grand public regarde ailleurs.

Alors que l’émotionnel et le spectaculaire saturent l’espace médiatique, il est temps de poser une analyse purement factuelle, statistique et clinique de ce qu’est réellement la fin de vie en France. Derrière les discours lénifiants se cachent des réalités chiffrées et des dérives de terrain que personne ne veut regarder en face.

Une loi pour des cas exceptionnels qui n’existe pas dans la vie réelle

La première manipulation de ce débat réside dans la fabrication d’une « urgence sociétale ». À coup de portraits hyper-médiatisés — comme les drames historiques de Vincent Humbert ou Vincent Lambert — on donne aux Français le sentiment qu’une immense majorité d’entre eux risquent de finir ainsi.

Mais observez attentivement ces figures médiatiques : ce sont presque toujours des personnes jeunes, fauchées à 20 ou 30 ans par des accidents de la route ou des pathologies d’une violence rare. Ce choix de l’émotion spectaculaire occulte une réalité démographique implacable : l’âge moyen au décès en France frôle aujourd’hui les 82 ans. La réalité quotidienne des soins palliatifs n’est pas celle de jeunes adultes réclamant leur liberté dans un sursaut de conscience ; c’est celle de personnes très âgées, polypathologiques, usées, souvent dépendantes et vulnérables. Légiférer pour l’ensemble de la population en prenant pour modèles des cas cliniques aussi atypiques et marginaux est une imposture méthodologique.

Lorsque l’on pose une analyse purement factuelle et que l’on applique la rigueur des chiffres à la réalité clinique de la fin de vie en France, l’argument s’effondre. Le calcul de l’entonnoir statistique, basé sur les données du Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie (CNSPFV) et de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP), est implacable :

Un besoin massif, une offre squelettique : Sur environ 680 000 décès annuels en France, la Cour des comptes estime que 380 000 personnes auraient théoriquement besoin de soins palliatifs. En réalité, seuls 100 000 à 150 000 patients y ont accès. Près des deux tiers des malades en sont exclus faute de lits et de moyens.

La panique initiale : Parmi les 150 000 patients pris en charge, environ 10 % (soit 15 000 personnes par an) expriment initialement, à un moment donné, une demande d’aide active à mourir, le plus souvent sous le coup d’une douleur aiguë non maîtrisée ou de la panique de l’annonce du pronostic.

L’effet immédiat du soin : Dès lors que ces patients reçoivent une prise en charge palliative globale et que leur douleur physique est cliniquement soulagée, 97 % à 99 % d’entre eux retirent leur demande . La volonté de mourir s’efface dès que la torture physique disparaît.

Le point d’arrivée réel : Au final, les demandes d’aide active à mourir qui restent fermes, persistantes et réitérées jusqu’au bout ne concernent que 1 % à 3 % de ces demandeurs initiaux. À l’échelle du pays, cela représente au maximum entre 150 et 450 personnes par an.

Le constat est d’un cynisme absolu : alors que près de 680 000 personnes décèdent chaque année en France, l’État s’apprête à bouleverser de fond en comble les principes éthiques de notre droit et de la médecine pour régler administrativement quelques centaines de cas maximum. Au lieu de déployer les budgets nécessaires pour soigner et accompagner dignement, l’État et la société font le choix managérial de se débarrasser de la problématique complexe de la douleur par le décès induit.

Dans la vie réelle, face à ces situations limites et exceptionnelles, le corps médical n’a pourtant pas attendu de loi administrative pour prendre ses responsabilités humaines. Le témoignage de terrain d’un infirmier urgentiste et formateur en soins palliatifs, qui a témoigné sur ma chaîne YouTube illustre parfaitement cette réalité.

Lors d’une intervention avec son équipe du SMUR pour le suicide par arme à feu d’un agriculteur, l’équipe s’est retrouvée face à une situation cliniquement désespérée : le tir de fusil en pleine tête avait détruit le crâne et les fonctions cérébrales supérieures, rendant toute survie impossible, mais le cœur continuait de battre. Coincée légalement sur place par l’obligation de monitorer ce cœur en attendant un arrêt officiel, l’équipe a reçu un appel d’urgence vitale absolue pour un enfant à proximité.

Pour libérer l’unique ambulance de réanimation du secteur et sauver la vie qui pouvait l’être, le médecin et l’infirmier ont pris la décision d’injecter une ampoule de chlorure de potassium (KCl) afin d’arrêter immédiatement le cœur. Ce geste d’euthanasie active pure, hors de tout cadre légal et passible des assises, démontre que la médecine de terrain sait déjà résoudre ces cas limites par une éthique de responsabilité. Inscrire ce geste de mort dans le marbre de la loi ne fera que standardiser et bureaucratiser ce qui doit impérativement rester une exception tragique, individuelle et conscientisée.

Loi Claeys-Leonetti : Quand la dérive médicale devance déjà la loi

Pour anticiper les dérives inévitables d’une nouvelle légalisation, il est inutile de spéculer : il suffit d’analyser froidement comment est appliquée la législation actuelle. Le cadre en vigueur en France est régi par la Loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui a instauré le droit à une « sédation profonde et continue jusqu’au décès » (SPCJD).

Sous ce terme très technique se cache ce que de nombreux juristes et observateurs qualifient d’hypocrisie législative. En effet, la loi autorise à endormir l’immunité sensorielle du patient tout en arrêtant l’hydratation et la nutrition artificielles. Ce protocole conduit inéluctablement à la mort par déshydratation en quelques jours. Pour le corps médical, il s’agit d’une sédation ; pour l’analyse juridique froide, c’est l’organisation active d’une mort passive par omission, plaçant d’emblée les soignants dans une zone grise éthique et juridique complexe.

Ce constat statistique clinique est corroboré de manière décisive par l’enquête de Valérie Ferrier, qui a mis au jour les rouages de cette dérive en s'appuyant sur l'étude nationale menée par le Pr Régis Aubry, publiée dans The Lancet Regional Health - Europe ("Continuous deep sedation until death in France: a national observational study", 2020). En obtenant des précisions directes de la part des auteurs mêmes de ces travaux, elle a mis en lumière un fait clinique majeur :

L’absence de consentement réel : Les données de cette étude montrent que dans une majorité de cas (plus de 60 %) où la sédation profonde et continue menant au décès (SPCJD) a été administrée, le patient n’avait jamais formulé de demande explicite de mourir.

Le glissement de l’intention : Les patients exprimaient le souhait légitime de ne plus souffrir (ce qui relève du soin palliatif traditionnel d’ajustement du confort), mais ce besoin a été traduit unilatéralement par les équipes médicales en un protocole de sédation terminale provoquant le décès.

Des verrous administratifs fictifs : Les fameux « garde-fous » légaux (collégialité de la décision, traçabilité rigoureuse, directives anticipées) sont régulièrement contournés ou validés a posteriori pour régulariser des pratiques de service déjà installées.

Les coulisses d’une omerta : Les révélations de Valérie Ferrier

Ce constat statistique clinique est corroboré de manière décisive par l’enquête de Valérie Ferrier qui nous a livré quelques éléments sur ma chaîne. En menant ses propres investigations et en obtenant des précisions directes de la part des auteurs mêmes de ces études cliniques hospitalières, elle a mis au jour les rouages de cette dérive :

Les auteurs de l’étude ont explicitement admis, lors de leurs échanges avec Valérie Ferrier, que la réalité du terrain s’affranchissait quasi-systématiquement du consentement strict du patient. Dans la pratique quotidienne des services saturés, la décision d’engager une sédation profonde et continue est prise à l’initiative quasi-exclusive du médecin ou de l’équipe de soins, qui interprète l’inconfort ou la détresse d’un malade hors d’état de s’exprimer pour engager le protocole létal.

En clair, sous le régime de la loi Claeys-Leonetti, le corps médical utilise déjà la sédation profonde comme un outil de gestion de la fin de vie sans obtenir l’accord explicite et conscient des premiers concernés.

Si une simple loi d’accompagnement passif dérive déjà vers une administration arbitraire de la mort par le corps médical, l’introduction d’un droit à l’euthanasie active et au suicide assisté fera sauter les derniers verrous éthiques. Ce qui est aujourd’hui présenté comme l’ultime liberté du citoyen deviendra, dans les faits, une arme de gestion hospitalière hors de tout contrôle effectif du patient.

Les dérives de 2020 ou le précédent d’une « gestion des flux » par la sédation

L’analyse de la mortalité de l’année 2020, en particulier lors du premier confinement, met en lumière un précédent critique sur la manière dont les institutions peuvent être amenées à gérer l’urgence et la saturation hospitalière au détriment des populations les plus vulnérables. Alors que le débat actuel porte sur l’encadrement d’une nouvelle loi sur la fin de vie, l’expérience de la crise sanitaire illustre le risque de voir des protocoles d’exception se transformer en outils structurels de régulation démographique et budgétaire.

Le pic de mortalité observé au printemps 2020 chez les personnes âgées, notamment en Ehpad et à domicile, ne peut s’expliquer uniquement par la trajectoire naturelle d’une épidémie. Les données de prescription et les décisions réglementaires de l’époque révèlent la mise en place d’une gestion des flux de patients par des protocoles palliatifs accélérés.

Le décret « Rivotril » du 28 mars 2020 : Ce texte a autorisé la dispensation hors-AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) en pharmacie de ville du clonazépam (Rivotril) injectable pour les patients atteints ou suspectés d’être atteints du SARS-CoV-2. Le Rivotril, un anticonvulsivant puissant, présente des contre-indications strictes en cas d’insuffisance respiratoire grave, l’effet recherché ici étant une sédation profonde.

L’explosion des ventes de sédatifs : Les statistiques de vente en pharmacie de ville (base Médic’AM) montrent une rupture de tendance massive. En avril 2020, les ventes de Rivotril injectable ont bondi de 227 % par rapport à la moyenne 2017-2019. Parallèlement, les ventes de Valium injectable ont enregistré un surplus de 5 000 boîtes sur la période mars-avril.

Une corrélation temporelle directe avec la mortalité en Ehpad : Durant la période d’application de ce décret (du 28 mars au 11 mai 2020), la surmortalité constatée en Ehpad s’élève à environ 5 100 personnes . La coïncidence temporelle et quantitative entre l’injection de ces molécules sédatives et l’arrêt des soins curatifs standard pose la question d’une pratique d’euthanasie passive ou active non consentie, généralisée sous l’effet de la panique institutionnelle et de la doctrine du « tri » des patients à l’entrée des hôpitaux.

Une distorsion géographique révélatrice : Ce pic de mortalité n’est absolument pas généralisé sur le territoire français et ne concerne qu’une dizaine de départements (les 8 franciliens, le Rhône, le Nord, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) séparés en 4 espaces géographiques distincts, mais avec des pics de décès parfaitement synchrones : il n’y a donc pas une maladie qui se répand, mais une politique de gestion commune, décidée administrativement.

Une confirmation internationale : La distribution de Midazolam injectable en Grande-Bretagne est à la même période parfaitement corrélée à la surmortalité des personnes âgées de plus de 90 ans. Différents pays, différentes molécules, même résultat. En Allemagne et dans la majeure partie des pays européens, aucune surmortalité n’est constatée sur la période. Seuls les pays qui ont mis en place ces dites “mesures sanitaires” accusent une surmortalité.

Le cadre de la nouvelle loi – De la sédation d’exception à l’institutionnalisation du geste

Après un long parcours parlementaire, la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 15 juillet 2026. Ce texte, qui instaure officiellement le suicide assisté et l’euthanasie dans le droit français sous l’appellation unique d’« aide à mourir », pose un cadre dont l’apparente rigueur réglementaire peine à masquer la fragilité éthique et le potentiel de dérive systémique.

Les conditions d’accès et critères cliniques

La loi définit cinq critères cumulatifs obligatoires pour prétendre à l’aide à mourir :

L’âge et la résidence : Le demandeur doit être majeur (au moins 18 ans) et être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France.

Le discernement : La personne doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, ce qui exclut les personnes dont le discernement est gravement altéré.

Le diagnostic médical : Le patient doit être atteint d’une affection grave et incurable en « phase avancée » ou terminale, engageant son pronostic vital.

La nature de la souffrance : Elle doit présenter une souffrance physique ou psychologique constante et réfractaire aux traitements, ou jugée insupportable par la personne elle-même.

Les modalités pratiques : Vers un protocole médicalisé de la mort

La loi organise la mise en œuvre de cette aide à mourir autour de règles de prescription et d’administration précises :

L’auto-administration comme règle : Le principe fondamental retenu est que le patient s’administre lui-même la substance létale.

L’administration par un tiers comme exception : Si le patient n’est physiquement pas en mesure d’accomplir le geste, il peut demander qu’un médecin ou un infirmier procède à l’administration de la substance.

La clause de conscience : Les soignants disposent d’un droit de refus individuel pour ne pas participer directement à l’acte, mais ont l’obligation d’orienter immédiatement le demandeur vers un autre praticien volontaire.

Analyse critique : Les failles intrinsèques du texte

Pour notre analyse, ce texte recèle plusieurs glissements sémantiques et juridiques qui ouvrent directement la voie à la « gestion des flux » dénoncée plus haut :

La disparition du « moyen terme » : Dans la version finale de la loi, la notion d’engagement du pronostic vital à « moyen terme » a été remplacée par celle de « phase avancée » de la maladie. Cette disparition d’un horizon temporel chiffré ou médicalement strict élargit considérablement le spectre des personnes éligibles, ouvrant la voie à une interprétation subjective de la trajectoire d’une maladie chronique ou liée au vieillissement. L’introduction du critère de souffrance psychologique : Bien que l’aide à mourir ne puisse être accordée sur la seule base d’un trouble mental ou psychiatrique isolé, la reconnaissance de la souffrance « psychologique » liée à une affection incurable rend l’évaluation médicale hautement subjective et dépendante du niveau de tolérance psychologique du patient à un instant T. Une dépénalisation de fait : La loi prévoit expressément que l’aide à mourir est un « acte autorisé par la loi » au sens de l’article 122-4 du Code pénal. En protégeant pénalement les soignants qui concourent à l’administration de la substance, le législateur supprime la barrière symbolique de l’interdit de donner la mort, rendant le processus d’autant plus facile à déployer à grande échelle sous l’égide de l’institution médicale.

Source de référence principale : [Loi relative au droit à l’aide à mourir, adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 15 juillet 2026 / Vie Publique & Assemblée nationale]

La viabilité du système de retraites et l’intérêt des marchés financiers

Le vieillissement de la population pèse lourdement sur les équilibres des régimes par répartition, mais il menace plus directement encore les structures financières internationales par capitalisation. Les grands fonds de pension anglo-saxons font aujourd’hui face à ce que les actuaires appellent le « risque de longévité » : une sous-estimation historique de l’espérance de vie de la génération des baby-boomers, qui engendre d’immenses déficits financiers puisque les rentes doivent être versées bien plus longtemps que prévu.

Pour résoudre cette équation comptable, une accélération de la mortalité chez les plus âgés et les plus dépendants devient une variable d’ajustement économique directe, permettant de liquider les passifs financiers des caisses de retraite. Or, par le jeu des participations croisées, ces mêmes fonds de pension sont les actionnaires majoritaires des grands groupes de l’industrie pharmaceutique et des géants de la dépendance privée (l’or gris). Un conflit d’intérêts structurel et systémique s’installe alors : les entités financières qui ont un intérêt vital au décès rapide des boomers pour éponger leur dette de longévité sont précisément celles qui possèdent les industries chargées de les soigner, de les vacciner, et désormais de formaliser leur « accompagnement » vers la mort. Sous couvert d’humanisme et de liberté individuelle, la légalisation de l’aide active à mourir offre ainsi un débouché technique idéal à une logique de rentabilité et d’optimisation des coûts, où le maintien en vie de patients non productifs et hautement coûteux est définitivement rationalisé.

En conclusion, l’année 2020 a démontré qu’en période de crise, les barrières éthiques et légales entourant la fin de vie pouvaient être suspendues administrativement pour gérer des flux de population sans soulever d’enquête médico-légale d’envergure. Inscrire le principe de la mort provoquée dans la loi ordinaire crée le cadre technique et moral nécessaire à une industrialisation de ce processus, transformant le soin de la fin de vie en une variable de régulation budgétaire, boursière et démographique.



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