Décoder l'éco - Pierre CHAILLOT

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Dr Denis Rousseaux
2d

Bonjour Pierre, permets moi de n'être absolument pas d'accord avec toi. J'ai 77 ans, je suis en excellente santé, je n'ai aucvune pathologie dégénérative, je pilote encore mon avion, et je compte bien vivre encore une vingtaine d'années.

Cependant, ayant cotoyé, de par mon métier, médecin, un nombre élevé de personnes qui sont mortes seules, dans la souffrance , avec des agonies de plusieurs jours, sinon semaines, qui ont préféré mettre fin à leur jour de façon extrêmement violente, arme à feu, pendaison seul au fond d'un bois ou dans son grenier, devant un TGV, au fond d'un canal, il m'apparrait plus qu'indispensable que la loi me permette de terminer mes jours sereinement, quand JE l'aurai décidé, quand j'estimerai que ma vie est remplie, que j'ai réalisé ce pour quoi j'étais sur cette terre, et je suis le SEUL à pouvoir en juger, et je veux pouvoir le faire dans le calme, entouré de tous ceux qui m'aiment et qui auront compris ma démarche.

Et c'est pourquoi cette loi, même si elle est imparfaite, incomplète, si elle est loin d'enrayer le départ à l'étranger de tous ceux qui ne rentreront pas dans les critères de la loi française, doit être promulguée rapidement. J'espère que dans 20 ans, je ne serai pas encore obligé de m'exiler en Suisse ou en Belgique pour accomplir la dernière liberté qui me restera, celle de décider MOI et MOI tout seul, de l'heure de mon grand départ, et ce sans mettre en danger ceux qui voudront me prêter assistance pour ce geste.

J'ai moi-même accompagné en Belgique une jeune femme qui n'en pouvait plus de vivre, j'ai laissé un témoignage sur cet épisode ici :

https://temoignagesinvisibles.wordpress.com/2026/02/01/merci-lydie/

Je ne peux que te conseiller, si tu veux élargir un peu ton champ de compréhension de lire le livre de mon ami le Dr Denis Labayle, "Le médecin, la liberté et la mort". C'est bouleversant d'humanisme et d'humanité, très loin de toutes les statistiques (indispensables, certes) si éloignées des réalités individuelles et des souffrances que chacun peut endurer.

Merci pour tes chroniques, que je suis avec attention depuis 2020, je suis abonné à ton Substack, mais même si je ne te convainc pas, je tenais à te faire part de mes observations. Amicalement

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