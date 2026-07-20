Le débat public autour de la loi d’aide active à mourir est saturé d’images d’Épinal : un endormissement paisible, un bouton sur lequel le patient appuierait en toute autonomie, une transition esthétique et sans douleur. Ce récit lénifiant occulte une réalité biologique et technique pourtant documentée depuis des décennies. Derrière les concepts philosophiques se cache une mécanique industrielle et médicale dont les défaillances potentielles sont documentées.

1. La trinité létale : la logique bio-mécanique du protocole

L’euthanasie par injection intraveineuse ne relève pas d’un simple surdosage de somnifères. Elle repose sur l’administration successive de trois catégories de molécules, selon une logique bio-mécanique similaire à celle développée à la fin des années 1970 pour les injections létales pénitentiaires :

Le sédatif ultra-puissant (hypnotique) : Généralement un barbiturique (comme le thiopental) ou un anesthésique (comme le propofol) injecté à dose massive pour forcer une perte de conscience et plonger le patient dans un coma artificiel. Le curare (paralysant neuromusculaire) : Une molécule qui bloque la transmission entre les nerfs et les muscles. Elle paralyse l’ensemble du système musculaire, provoquant l’arrêt complet de la respiration. Le chlorure de potassium : Injecté en fin de protocole pour provoquer un arrêt cardiaque immédiat par hyperkaliémie (toxicité cardiaque par excès de potassium).

L’illusion de la “mort propre” repose principalement sur la deuxième molécule : le curare. En paralysant les muscles, il supprime toute possibilité pour le corps de manifester des spasmes, des expressions de détresse ou des mouvements de panique respiratoire. Le corps a l’air paisible pour l’entourage, car il est techniquement verrouillé.

2. Le précédent américain : un protocole face à ses failles

Cette méthode associant sédatif lourd et paralysant n’est pas une innovation médicale moderne ; c’est un protocole de mort administrée qui a fait l’objet de longs débats juridiques et de moratoires aux États-Unis en raison de ses défaillances techniques.

Dès les années 2000, plusieurs associations de vétérinaires américains ont proscrit l’usage des curares pour l’euthanasie des animaux de compagnie en raison du risque de suffocation consciente si la sédation s’avérait insuffisante. En 2008, la Cour suprême des États-Unis (Baze v. Rees) s’est penchée sur la cruauté potentielle de ce cocktail. Les fiascos les plus documentés, comme l’exécution de Clayton Lockett en 2014 en Oklahoma — où la mauvaise diffusion des produits dans un réseau veineux dégradé a entraîné un réveil partiel, des convulsions et une agonie de 43 minutes —, ont poussé plusieurs États à abandonner ce protocole à trois produits. C’est pourtant cette même logique technique que l’on s’apprête à introduire dans le cadre hospitalier français.

3. Le piège de la médecine de masse : la variabilité biologique

Pourquoi un protocole standardisé conçu pour provoquer la mort peut-il échouer ? La raison est statistique et biologique : tous les humains sont différents.

Une procédure industrielle part du principe qu’un corps humain est une machine prévisible. En réalité, la pharmacocinétique (la vitesse à laquelle le corps absorbe, métabolise et élimine un produit) varie massivement d’un individu à l’autre selon l’âge, l’état du foie, l’insuffisance rénale ou l’accoutumance aux traitements lourds (morphiniques, benzodiazépines). Ce qui plonge un individu dans un coma profond peut s’avérer insuffisant pour un autre. En anesthésie classique, le médecin ajuste les doses en continu en observant les réactions du patient. Dans le cas d’une injection létale standardisée, l’administration rapide du curare empêche tout ajustement visuel, car le patient ne peut plus manifester sa conscience, même si la sédation a échoué.

4. Les données de la science : ce que l’on sait des taux d’incidents

Pour mesurer l’ampleur de cette variabilité biologique, il faut se tourner vers l’étude historique de Groenewoud et al., publiée dans le New England Journal of Medicine (NEJM, n° 342). Bien que portant sur les pratiques néerlandaises des années 1990, elle reste la base de données publique la plus transparente sur les complications de la mort administrée :

Pour l’euthanasie par injection intraveineuse : Des difficultés techniques (perfusion impossible, rupture de veine) sont survenues dans 5 % des cas. Des complications cliniques (myoclonies/spasmes musculaires violents, vomissements, cyanose) sont apparues dans 3 % des cas. Enfin, dans 5 % des injections, le délai avant le décès a été anormalement long.

Pour le suicide assisté par ingestion orale : Les lignes de faille sont encore plus nettes. Le taux de complications cliniques atteignait 7 % (avec notamment 10 % de cas de vomissements du produit létal). Les problèmes liés au délai de décès ou à l’échec de la sédation concernaient 16 % des cas : l’agonie s’étendant parfois sur plusieurs heures voire plusieurs jours, avec un taux de réveil spontané après l’entrée dans le coma s’élevant à 2 %.

Certes, les protocoles cliniques et les molécules ont pu être optimisés depuis cette étude. Mais elle démontre une vérité mathématique : aucun protocole chimique de masse n’atteint les 100 % d’efficacité sans incidents.

5. Le risque d’anesthésie éveillée : la paralysie comme écran esthétique

Si les taux d’incidents exacts des protocoles actuels font l’objet de discussions, le risque physiologique sous-jacent, lui, est immuable. En anesthésiologie, le scénario redouté est l’anesthésie éveillée sous curare.

Si le métabolisme du patient résiste au sédatif (ce qui correspond aux cas d’échec d’induction du coma documentés), mais que le curare est injecté, le patient subit la paralysie de ses poumons et la suffocation provoquée par l’arrêt respiratoire, sans pouvoir bouger, crier ou ouvrir les yeux pour alerter l’équipe médicale. Le curare agit alors comme un “écran esthétique” : sa fonction technique est de protéger l’entourage et les soignants en offrant l’image d’un corps parfaitement immobile et paisible, alors même que l’absence de monitoring cérébral standardisé ne permet pas de garantir l’état de conscience interne du patient.

6. L’obligation d’intervention : le paradoxe de l’autonomie

C’est pour répondre à cette réalité technique et gérer ces pourcentages d’échec que les directives cliniques des pays ayant légiféré (comme la Société Royale de Médecine Néerlandaise ou les protocoles canadiens) imposent la présence du médecin et l’obligation d’avoir à disposition un “kit de secours” par voie intraveineuse.

D’un point de vue éthique et juridique, c’est ici que la promesse politique de l’autonomie absolue — le patient maître de son geste par le suicide assisté — se heurte à la réalité de la procédure médicale. En cas de réveil, de rejet du produit par vomissement ou d’agonie prolongée, la neutralité n’est pas une option : les protocoles imposent une bascule vers l’injection létale par le médecin. L’acte présenté comme le sommet de la liberté individuelle se résout mécaniquement, en cas de défaillance clinique, par un geste d’administration forcée de la mort sur un patient qui n’est plus en position de réitérer ou d’annuler son choix.

7. Conclusion : Le mythe du bouton magique face au retour du refoulé

Ce que les citoyens pensent avoir conquis avec cette loi, c’est une réponse rassurante à leurs angoisses les plus profondes : la peur de vieillir, la peur de la déchéance et la peur d’avoir mal. Dans l’imaginaire collectif, l’aide active à mourir prend les traits d’un « bouton magique » permettant de s’endormir paisiblement, au moment choisi, au milieu de ses proches.

La réalité froide de la pharmacologie clinique montre que ce bouton magique n’existe pas.

Certes, la procédure se déroulera sans incident visible pour une majorité de patients. Mais la variabilité biologique condamne mathématiquement une fraction d’entre eux à l’échec technique. Pour ces malchanceux, le protocole se traduira par une torture invisible : une anesthésie éveillée où l’individu subit la suffocation pulmonaire et la brûlure interne des produits, prisonnier d’un corps totalement paralysé par le curare.

Le paradoxe politique est ici total. Pendant la crise sanitaire de 2020, les autorités et les médias ont répété en boucle que l’étouffement était la pire des morts possibles, justifiant l’usage massif — et les dérives statistiques que nous avons documentées — du Rivotril en urgence. Aujourd’hui, par un étonnant retournement idéologique, cette même horreur de la suffocation devient acceptable, invisible et rebaptisée « progrès sociétal » dès lors qu’elle est administrée sous l’étiquette de l’euthanasie. La législation ne fait pas disparaître la souffrance : elle se contente d’en verrouiller l’expression.

Retrouvez tout les articles de cette tétralogie :

1- L'euthanasie en France

2- Loi fin de vie

3- Euthanasie, handicap et don d'organes

4- Quand l'angoisse devient une politique d'Etat

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