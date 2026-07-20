Décoder l'éco - Pierre CHAILLOT

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Avatar de genevieve lebouteux
genevieve lebouteux
8d

Waouh ! Bravo pour cette analyse, claire et précise, Pierre. J’ajoute qu’Alexandra Henrion Caude citait une étude menée aux USA avec des autopsies de condamnés à mort à qui on avait administré la mort par ces produits. Les autopsies révélaient que leurs corps avaient souffert. Je n’ai malheureusement pas la référence de cette étude.

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Avatar de Marie-Ange Lozes
Marie-Ange Lozes
13h

Excellent article, bravo et merci.

J avais commencé une petite revue de la littérature abandonnée par manque de temps et dégoût profond du sujet.

J espérait naïvement que le protocole avec curare ne serait pas dans le protocole français... mais en effet le bel emballage sied a merveille à "l'aide a mourir"...

J'avais trouvé un article qui mentionnait une abheration : certains protocoles se contente d'un bolus d'hypnotique plutôt qu'une perfusion en continue ce qui, evidemment majore le risque de paralysie consciente avec le bon curare quand le deces ne survient pas assez vite.

Je n'avais pas assez de document pour etre sûre: ils s'assurent du coma avant de mettre le curare mais... je n'ai trouvé aucun protocole de recherche de la paralysie consciente avec les signes neurovegetatifs durant la procédure : avez vous des donnees similaires ? Si oui ca veut dire "on sait que ca existe" mais "on prend le risque et surtout on cherche pas"

:( merci

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