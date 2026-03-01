4 ans qu’on demande les tableaux de mortalité toutes causes selon le statut vaccinal.

En France : refus du ministre de la Santé, refus CADA, refus tribunal administratif. Secret total, comme si ces données étaient classées défense nationale.

Mais ailleurs, les fuites se multiplient malgré les efforts pour les étouffer.

Angleterre : les courbes officielles de l’ONS montrent des pics de mortalité qui arrivent pile pendant les campagnes de doses… mais toujours attribués au groupe « précédent ». Le biais de classification est si évident que même avec ces stats truquées, une fois les campagnes terminées, les vaccinés meurent plus que les non-vaccinés dans plusieurs tranches d’âge.

Italie : une étude peer-reviewed sortie en novembre 2025 dans Autoimmunity Reviews (sur données individuelles d’Émilie-Romagne, arrachées par FOIA) prouve que les autorités classaient les personnes comme « non-vaccinées » pendant 14 jours après injection. Résultat : jusqu’à 42 % des décès « non-vaccinés » dans certaines tranches étaient en réalité des décès post-injection. Sans ce tour de passe-passe comptable, l’effet protecteur sur la mortalité toutes causes tombe à zéro… voire négatif dans certains cas.

République tchèque : les données brutes (fichier NZIP) montrent des corrélations Spearman hautement significatives entre pics de vaccination et pics de mortalité chez les +50 ans. Même avec des doublons et des appariements foireux (qui sous-estiment probablement la mortalité vaccinale), le signal négatif est visible.

Pendant ce temps, au Parlement européen, on vote en urgence des lois pour fliquer internet, traquer chaque doute et chaque partage.

Le système est aux abois.

Mon article complet sort dans Nexus vol. 33 no. 2 (février–mars 2026). Il décortique tout ça avec les graphiques retenus, les références précises et les conclusions sans filtre.

Pour aller plus loin dès maintenant : mes notes personnelles, les sources brutes commentées, les implications que je n’ai pas pu développer dans le magazine, et quelques graphiques inédits (versions alternatives ou zooms que Nexus n’a pas gardés).

